Alexander Sørloth kişisel olarak anlaştı ve Dünya Kupası öncesinde önemli bir transfer gerçekleştirebilir

Alexander Sørloth, Dünya Kupası başlamadan önce önemli bir transfer gerçekleştirebilir. Transfer piyasası uzmanları Matteo Moretto ve Fabrizio Romano'ya göre, Atlético Madrid'in forveti Juventus ile kişisel olarak anlaşmaya vardı. Şimdi sıra kulüplerin anlaşmaya varmasında.

Sørloth, Atlético'da çok değerli bir oyuncu, ancak sık sık yedek kalmak zorunda kalıyor ve bu nedenle teknik direktör Diego Simeone'nin sınırsız güvenini kazanamıyor.

Juventus, bu yaz hücum hattının neredeyse tamamını yenilemek istiyor. Bedelsiz ayrılan Dusan Vlahovic ve özellikle Loïs Openda ile Jonathan David, beklentileri karşılayamadı. Ayrıca Juventus, sakatlıklara çok yatkın olan Arkadiusz Milik'e güvenemez.

Gelecek sezon tekrar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için – kulüp geçen sezonu altıncı sırada tamamladı – Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Sørloth'a güveniyor. İtalyan teknik adam, Norveçli oyuncuya Juventus'un en büyük transfer hedefi olarak görüldüğünü iletti.

Sørloth bu güvene duyarlı davrandı ve çok yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Söylentilere göre, sezon başına net dört milyon euro kazanacak.

Şu anda en büyük engel, Sørloth'un 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Atlético. İspanyollar, kulüp için 107 maçta 44 gol atan forvet için 30 milyon avrodan fazla bir bedel istiyor.

Talep edilen fiyatı düşürmek amacıyla Juventus, geçen sezon Atleti'de kiralık olarak forma giyen Nico González'in takas olarak kullanılabileceğini umuyor. Arjantinli oyuncu, 2029 ortasına kadar Torino'da sözleşmesi bulunuyor ancak burada bir geleceği yok gibi görünüyor.

Norveçli TV2 kanalı, müzakerelerin önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağını öngörüyor. Sørloth şu anda Dünya Kupası'na hazırlanıyor, ancak iş o noktaya gelirse, ABD'de de Juventus tarafından değerlendirilebilir.



