Alexander Sörloth, Fenerbahçe kararını Rams Park'ta açıkladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Atletico Madrid'de yıldız oyuncu Alexander Sörloth düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında konuşan Sörloth, "Bir sezon Türkiye'de oynadım. Bütün stadyumlar doluyor insanlar futbola aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir oyuncuysanız burada oynamayı seversiniz." ifadelerini kullandı.

'Okan Buruk büyük bir teknik direktör'

Okan Buruk'tan övgüyle bahseden Norveçli yıldız şu sözlerle devam etti: "Türkiye'de oynamaktan çok mutlu oluyorum. Buradaki stadyumların atmosferi etkileyici. Galatasaray'da spesifik bir oyuncu üzerine konuşmadık. Yarın zorlu bir maç olacak. Okan Buruk, büyük bir teknik direktör."

'Atletico'dan ayrılmayı düşünmüyorum'

Son olarak transfer spekülasyonları için konuşan Alexander Sörloth şu sözlerle cümlelerini noktaladı: "Burada çok mutluyum ve bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Atletico'da çok mutluyum ve burada devam etmek istiyorum."