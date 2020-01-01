Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü, adının Real Madrid ile anılması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'da gösterdiği performansla büyük dikkat çeken Alexander Sörloth, Norveç basınına konuştu.

Dagbladet' e açıklamalarda bulunan Sörloth, 'in kendisini izlediğine dair çıkan haberler hakkında, "Ben de herkes gibi haberleri gördüm. Ancak gerçek mi değil mi bilmiyorum. Söylentiler çabuk yayılır. Ama Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey" yorumunu yaptı.

Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası bu söylentileri gördüğünü söyleyen Sörloth, "Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasına gittim. Snapchat'te arkadaşlarımla kurduğum gruba baktım ve bu haberleri gördüm. Böyle bir maç sonrası bunları görmek kendimi özel hissettirdi. Ben elimden geleni yapmak ve mücadelemi sürdürmek istiyorum. Trabzonspor'da da böyle yapıyorum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Trabzonspor'da kariyerinin en golcü dönemini yaşayan Sörloth'un forma giydiği tüm turnuvalarda 24 golü bulunuyor.