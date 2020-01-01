Alexander Sörloth için sürpriz transfer iddiası
Bordo Mavililer’in golcüsü Alexander Sörloth için İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi.
Rai Radio’nun haberine göre Inter, Norveçli forveti transfer etmek için kulübü Crystal Palace ile masaya oturdu. Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonun başında Sörloth’u iki yıllığına kiralamıştı.
İki kulüp arasında yapılan sözleşmede “Futbolcunun, 2020/21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacaktır” maddesi de yer almıştı.
Bordo mavili formayla 49 resmi maçta görev yapan Sörloth, 33 gol ve 10 asistlik performansıyla sezonun en iyi oyuncularından biri olmuştu.