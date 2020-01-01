Alexander Sörloth için sürpriz transfer iddiası

Inter’in Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth için kulübü Crystal Palace ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Bordo Mavililer’in golcüsü Alexander Sörloth için İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi.

Rai Radio’nun haberine göre , Norveçli forveti transfer etmek için kulübü ile masaya oturdu. Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

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Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezonun başında Sörloth’u iki yıllığına kiralamıştı.

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İki kulüp arasında yapılan sözleşmede “Futbolcunun, 2020/21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacaktır” maddesi de yer almıştı.

Bordo mavili formayla 49 resmi maçta görev yapan Sörloth, 33 gol ve 10 asistlik performansıyla sezonun en iyi oyuncularından biri olmuştu.