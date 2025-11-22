Alexander Isak ölüm tehditleri üzerine 35 bin euroluk önlem aldı!

Liverpool’un yıldızı Alexander Isak, son dönemde aldığı ölüm tehditlerinin ardından güvenliğini artırmak için yaklaşık 35 bin euro değerinde yüksek eğitimli bir Dobermann satın aldı. Premier League’de birçok futbolcunun benzer şekilde koruma köpeği edindiği bilinirken, Isak’ın tercihi de özellikle profesyonel koruma eğitimiyle bilinen Dobermann cinsinden yana oldu.

Yaz ayında Newcastle United’dan yaklaşık 146 milyon euro karşılığında Liverpool’a transfer olan İsveçli forvet, yeni takımında oldukça zor bir başlangıç yaptı. Sezon öncesini kaçırması sebebiyle ritim bulmakta zorlanan Isak, şu ana kadar Liverpool formasıyla yalnızca Southampton karşısında Carabao Cup maçında gol atabildi.

Isak’ın bu kararı, İsveç Milli Takımı’nda kötü geçen Dünya Kupası eleme maçları sonrası maruz kaldığı tehditlerin ardından geldi. İsveç, oynadığı ilk iki maçtan galibiyet çıkaramayınca taraftarların tepkisi büyüdü ve bazı futbolcular sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri almaya başladı. İsveç Futbol Federasyonu, yaklaşık 10 şikayetlik mesajın polis tarafından incelendiğini açıkladı.

Phoenix Dogs adlı şirket, Isak’ın satın aldığı köpeği “içten ve dıştan güzel, gerçekten muhteşem bir hayvan” olarak tanımlayan bir paylaşım yaptı.

Raheem Sterling, Marcus Rashford, Kyle Walker ve Jack Grealish gibi birçok Premier League oyuncusu güvenlik önlemi olarak benzer koruma köpekleri kullanıyor.

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Isak’ın zamanla formunu bulacağını söyledi.