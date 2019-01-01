Alex: "Onlara karşı hiçbir kötü düşüncem yok"

Konyaspor maçını Ülker Stadı'nda takip eden Alex De Souza, maçtan sonra yaptığı Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex De Souza, uzun süre sonra ilk defa Kadköy'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Konyaspor'la oynanan maçı da yerinden takip eden Brezilyalı, maçın ardından ilginç bir Instagram paylaşımında bulundu.

Alex yaptığı paylaşımda, Aykut Kocaman ve eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında konuştu ve kimse hakkında kötü düşünmediğini belirtti.

Fenerbahçe'den ayrılışında rol oynayan iki isim hakkında olumlu açıklamalar yapan Brezilyalı efsane, kendisini ağırladıkları için mevcut yönetime de teşekkürlerini sundu.

Brezilyalı oyuncunun yaptığı paylaşımda söylediklerinin tamamı şu şekilde:

"Bana bir çok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu... Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok... Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman’a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini Başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum... İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saraçoğlu stadına girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç’a bana olan misafirperverliği ve ettiğimiz sohbet için çok teşekkür ederim. Brezilya’ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 333 maçta 167 gol atarken, 142 de asist kaydetmişti.