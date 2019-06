Alex Morgan kimdir? ABD Milli Takımı'nda kaç gol attı?

ABD Milli Takımı'nın yıldız kadın futbolcusu Alex Morgan'ı yakından tanıyalım.

Alexandra Patricia Morgan, 2 Temmuz 1989 yılında 'nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya geldi. 1999 Dünya Kupası'ndan sonra futbola ilgisi artan Morgan, Orlando Pride, Seattle Sounders Women, Pali Blues gibi ülkesinin ligindeki takımlarda oynadı.

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Alex Morgan, NWSL (Ulusal Kadınlar Futbol Ligi) takımlarından Orlando Pride ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı forması giyiyor.

21 yaşında milli takımının en genç oyuncusu olarak Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve dikkatleri üzerine çekti.

2008'deki FIFA U-20 Dünya Kupası'nda attığı gol turnuvanın en iyi golü seçildi, aynı zamanda FIFA Yılın En İyi İkinci Golü ödülünün sahibi oldu.

Milli formayla; 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikincilik ve 2012 Yaz Olimpiyatları'nda ise altın madalya sevinci yaşadı.

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz yıl ülkesinin CONCACAF Kadınlar Şampiyonası'nda zafere ulaşmasındaki en önemli pay sahiplerindendi. Morgan, turnuvayı 7 golle tamamlayarak Altın Ayakkabı Ödülü'nü de evine götürdü.

Milli formayla çıktığı 163 karşılaşmada 106 gol attı, 43 asist yaptı.

13 numarayı tercih etmesinin sebebi ise futbola 13 yaşında başlaması olmasıdır.

Wonder Woman ve Yavru At lakaplarıyla da anılır. Aynı zamanda yazdığı "The Kicks" adlı kitabıyla çok satanlar listesine de girmeyi başardı.