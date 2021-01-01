Alex de Souza, Sao Paolo ile sözleşme imzaladı

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçişi merakla beklenen Alex de Souza, yeni kariyerinin ilk imzasını attı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, ülkesinin Sao Paulo takımıyla antrenörlük sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Brezilyalı efsane, haberi Twitter hesabından duyurdu.

02/04/95 fazia meu primeiro jogo como profissional de ⚽️.

02/04/21 começa meu contrato com o @SaoPauloFC. treinador de futebol. Coincidência de datas e o mesmo sentimento. Uma alma sonhadora q é apaixonada por ⚽️. função nova, mas a mesma paixão. Q seja prazeroso como sempre foi. pic.twitter.com/yGZT0AFdx0 — Alex de Souza (@Alex10) April 2, 2021

Mesajında, Sao Paulo formasıyla 4 Nisan 1995 yılında ilk profesyonel maçına çıktığını hatırlatan Alex, tam 26 yıl sonra kulüple sözleşme imzaladığı için memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Alex de Souza, Arjantin'in Defensa y Justica takımındaki görevinden ayrılıp kısa süre önce Sao Paulo ile anlaşan Hernan Crespo ile beraber çalışacak.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen Alex, 2014'te ise futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Alex'in adı teknik direktörlük için birçok kez Fenerbahçe ile anılmıştı.

Alex de Souza'nın Brezilya'da oynadığı takımlar

Alex, Brezilya'da Coritiba formasıyla parladı. Ardından Palmeiras'a transfer oldu. Kısa bir Parma serüveninin ardından Flamengo, tekrar Palmeiras ve Cruzeiro formaları giydi, sonrasında da Süper Lig'e adım attı. Fenerbahçe'de geçen uzun yılların ardından Coritiba'da futbolu bıraktı.

Brezilyalı oyuncu, geçen sene verdiği bir röportajda "Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali oynayan takım da çok güçlüydü ama oynadığım en iyi takım 2003 yılında formasını giydiğim Cruzeiro'ydu. Orada futbol tarzımı belirledim" ifadelerini kullanmıştı.

Alex de Souza'nın Fenerbahçe kariyeri

2004 yılında Cruzeiro'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Alex de Souza, 2012 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe'de üç Süper Lig şampiyonluğu, iki Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.

Ayrıca Alex döneminde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

1 Ekim 2012 tarihinde Fenerbahçe ile olan kontartını sonlandıran Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe forması altında çıktığı 344 maçta, 171 gol atarken 146 kez de asist yaptı.