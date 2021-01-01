Alex de Souza mı, Gheorghe Hagi mi? Kariyer istatistikleri

Süper Lig'in iki efsanesi Alex de Souza ve Gheorghe Hagi, bugüne dek kaç kupa kazandı, kaç gol attı, kaç asist yaptı?

Alex de Souza ve Gheorghe Hagi, Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri.

Gheorghe Hagi 56, Alex de Souza 43 yaşına gelse de iki ezeli kulüp ve efsaneler arasındaki rekabet tüm ateşiyle devam ediyor.

Alex ve Hagi'nin kariyer istatistiklerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz:

Gheorghe Hagi vs Alex de Souza: Kulüp golleri

Gheorghe Hagi Sezon Alex de Souza 3 1985-86 - 2 1986-87 - 4 1987-88 - 7 1988-89 - 1 1989-90 - 4 1990-91 - 16 1991-92 - 6 1992-93 - 10 1993-94 - 5 1995-96 - 15 1996-97 - 9 1997-98 - 18 1998-99 4 16 1999-00 4 13 2000-01 4 - 2001-02 - - 2003-04 3 - 2004-05 28 - 2005-06 19 - 2006-07 18 - 2007-08 15 - 2008-09 17 - 2009-10 21 - 2010-11 28 - 2011-12 17 - 2012-13 14 - 2013-14 6

*Alex de Souza toplam kariyeri boyunca tüm turnuvalarda 204 gol kaydederken Gheorghe Hagi ise 135 gol attı.

Gheorghe Hagi vs Alex de Souza: Şampiyonlar Ligi istatistikleri

Gheorghe Hagi Şampiyonlar Ligi Alex de Souza 57 Çıktığı Maç 40 18 Gol 9

Gheorghe Hagi vs Alex de Souza: Dünya Kupası istatistikleri

Gheorghe Hagi Dünya Kupası Alex de Souza 12 Çıktığı Maç - 3 Gol - 6 Asist -

Gheorghe Hagi vs Alex de Souza: Milli takım istatistikleri

Gheorghe Hagi İstatistik Alex de Souza 125 Milli Maç Sayısı 67 35 Gol 22 15 Asist 5

Gheorghe Hagi vs Alex de Souza: Kupalar

Gheorghe Hagi Turnuva Alex de Souza 0 Dünya Kupası 0 0 Avrupa Şampiyonası / Copa America 2 0 Olimpiyatlar 0 7 Lig Şampiyonlukları 4 0 Şampiyonlar Ligi 0 1 UEFA Avrupa Ligi 0 2 UEFA Süper Kupa 0 9 Kupa Şampiyonlukları* 5 0 Libertadores Kupası 1 19 Toplam 12

*Kupa şampiyonlukları Türkiye Kupası ve ülke bazındaki Süper Kupalar gibi turnuvaları içermektedir.