Alex de Souza mı, Gheorghe Hagi mi? Kariyer istatistikleri
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Alex de Souza ve Gheorghe Hagi, Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri.
Gheorghe Hagi 56, Alex de Souza 43 yaşına gelse de iki ezeli kulüp ve efsaneler arasındaki rekabet tüm ateşiyle devam ediyor.
Alex ve Hagi'nin kariyer istatistiklerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz:
Gheorghe Hagi vs Alex de Souza: Kulüp golleri
|Gheorghe Hagi
|Sezon
|Alex de Souza
|3
|1985-86
|-
|2
|1986-87
|-
|4
|1987-88
|-
|7
|1988-89
|-
|1
|1989-90
|-
|4
|1990-91
|-
|16
|1991-92
|-
|6
|1992-93
|-
|10
|1993-94
|-
|5
|1995-96
|-
|15
|1996-97
|-
|9
|1997-98
|-
|18
|1998-99
|4
|16
|1999-00
|4
|13
|2000-01
|4
|-
|2001-02
|-
|-
|2003-04
|3
|-
|2004-05
|28
|-
|2005-06
|19
|-
|2006-07
|18
|-
|2007-08
|15
|-
|2008-09
|17
|-
|2009-10
|21
|-
|2010-11
|28
|-
|2011-12
|17
|-
|2012-13
|14
|-
|2013-14
|6
*Alex de Souza toplam kariyeri boyunca tüm turnuvalarda 204 gol kaydederken Gheorghe Hagi ise 135 gol attı.
Gheorghe Hagi vs Alex de Souza: Şampiyonlar Ligi istatistikleri
|Gheorghe Hagi
|Şampiyonlar Ligi
|Alex de Souza
|57
|Çıktığı Maç
|40
|18
|Gol
|9
Gheorghe Hagi vs Alex de Souza: Dünya Kupası istatistikleri
|
Gheorghe Hagi
|Dünya Kupası
|
Alex de Souza
|12
|Çıktığı Maç
|-
|3
|Gol
|-
|6
|Asist
|-
Gheorghe Hagi vs Alex de Souza: Milli takım istatistikleri
|
Gheorghe Hagi
|İstatistik
|
Alex de Souza
|125
|Milli Maç Sayısı
|67
|35
|Gol
|22
|15
|Asist
|5
Gheorghe Hagi vs Alex de Souza: Kupalar
|Gheorghe Hagi
|Turnuva
|Alex de Souza
|0
|Dünya Kupası
|0
|0
|Avrupa Şampiyonası / Copa America
|2
|0
|Olimpiyatlar
|0
|7
|Lig Şampiyonlukları
|4
|0
|Şampiyonlar Ligi
|0
|1
|UEFA Avrupa Ligi
|0
|2
|UEFA Süper Kupa
|0
|9
|Kupa Şampiyonlukları*
|5
|0
|Libertadores Kupası
|1
|19
|Toplam
|12
*Kupa şampiyonlukları Türkiye Kupası ve ülke bazındaki Süper Kupalar gibi turnuvaları içermektedir.