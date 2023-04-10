Alex Baena, kavganın ardından Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'den şikayetçi oldu

Federico Valverde, Alex Baena'ya yumruk atmakla suçlanırken Villarreal'in oyuncusu, Real Madrid'in yıldızını polise bildirdi.

Real Madrid'in Villarreal'e 3-2 yenildiği maçın ardından Santiago Bernabeu'nun otoparkında bir kavga yaşandı. Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'nin Villarreal'in kanat oyuncusu Alex Baena'ya yumruklu saldırı gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Uruguaylı oyuncu, maç içinde girdikleri bir pozisyonun ardından Baena'ya seslenerek, "Çıkışa gel!" dedi. İkili maç boyunca gergin ve sert diyaloglar yaşadı.

Villarreal, Baena'nın polise şikayette bulunduğunu açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alex Baena, dün gece Santiago Bernabeu'da takım otobüsüne doğru giderken saldırıya uğradı. Oyuncumuz saldırgan hakkında polise şikayette bulunmaya karar verdi. Villarreal olarak her türlü şiddet eylemini kınıyoruz."

Ocak ayında iki takım arasında oynanan İspanya Kral Kupası mücadelesinde Baena'nın Valverde'ye doğmamış çocuğu hakkında 'Çocuğun doğmayacak, karın düşük yapacak' dediği iddia ediliyor.