Juventus'un efsane oyuncusu Alessandro Del Piero, İtalyan devinin adının Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte ile anılmasının ardından, eski takım arkadaşının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Conte ile uzun yıllar birlikte top koşturan Del Piero, başarılı teknik dirketörün İngiltere'de başaracağı birçok şey olduğunu söyledi.

"Sanırım şu an herkes Antonio'nun Juventus'a dönüşünden bahsediyor çünkü burada çalıştığı dönem boyunca çok başarılı oldu ve taraftarlar onu çok seviyor ama Conte'nin bu aşamada geri döneceğini sanmıyorum.

Herhangi bir bilgim yok ve bu sadece kişisel fikrim ama tarafların görüştüğünü bile zannetmiyorum. Bence Antonio şu anda tamamen Tottehnam'a konsantre ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmaları da önemli bir başarı.

Geçen yıl dokuzuncu sırada aldığı takımını geliştirdi. Olddukça iyi giden bir yolculuğun içerisinde ve Londra'da yapacak birçok işi var. Onun tamamen Tottenham'a odaklandığını düşünüyorum.

Son dönemde İtalya'da görev yapmayan tüm İtalyan hocalara karşı yoğun bir ilgi var. Carlo Ancelotti de benzer bir durumda. Tottenham harika bir kulüp ama uzun zamandır kupa kazanamıyorlar ve Conte bunu başarabilir"