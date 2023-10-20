Alessandro Del Piero: Cep telefonları yaratıcılığımızı elimizden alıyor!

Juventus tarihinin en önemli oyuncuları arasında yer alan Alessandro Del Piero, futbolun evrimine ve İtalyan futbolunun sorunlarına değindi.

İtalyan futbolunun ve Juventus’un efsane ismi Alessandro Del Piero, İtalyan futbolunun sıkıcı bir hale geldiğini söyledi. Serie A’daki oyunu Pep Guardiola ve Jürgen Klopp’un takımlarının sergilediği futbolla kıyaslayan Guardiola, ligde basın bir düşüncenin olmamasından yakındı. Futbolun zamanla yaşadığı değişime dikkat çeken Del Piero, değişen zamanın ve gelişen teknolojinin futbola etkilerine de değindi.

10 numaralar ölüyor mu?

“Gianfranco Zola’nın 10 numaraların Arrigo Sacchi döneminde yok olmaya başladığı yönündeki sözlerini okudum. Sacchi futbolu değiştirdi ama onun ideal 10 numarası benim arkadaşım Ruud Gullit’ti. Beni yanlış anlamayın. Gullit’in pek çok özelliği vardı ama muhtemelen teknik ya da yaratıcılıkla ilgili özellikleri geri planda kalıyordu. O Milan takımı için mükemmeldi ve Sacchi de çok gayretliydi. Zola haklı. O dönemde farklı bir futbol doğdu. Koşmak öncelik haline geldi. Koşmak ve katı taktiksel talimatları takip etmek ön plana çıktı”

“Tek bir doğru yok”

“Futbolda farklı dönemleri karşılaştırmak zor. Bugün daha çok adam adama oyun ön planda. Gelecek maç Serie A MIL JUV Maç önizlemesi Gasperini, Juric ve Tudor bunu tercih ediyorlar. Bütüncül taktikler ve tüm oyuncuları aynı anda hareket ettirme arzusu var. Farklı örnekler de var ama genel olarak günümüz futbolunda herkes her şeyi nasıl yapacağını bilmek zorunda. Defans oyuncuları ve kaleciler bile topa oldukça hakim. Birçok yeni nesil antrenör, bu felsefeyi uygulayan Guardiola efsanesiyle büyüyor. Onun için sorun yok çünkü kazanıyor, bu yüzden genellikle haklı olduğu kabul ediliyor. Ancak İngiltere'de farklı gerçekler var. Klopp'un farklı bir felsefesi var. Daha dikey. Ve o da kazandı. Futbolda baskın bir düşünce yok. Şanslı olduğumuzu söyleyebilirim”

“İtalyan futbolu geriledi”

“İstatistikler çok açık. İtalya'da futbol sıkıcı hale geldi çünkü seviye geçmişe kıyasla düştü. Eskiden en iyi oyuncular burada oynardı. Herkes burada rekabet etmek isterdi. Şimdi en iyi oyuncular Premier Lig'e, La Liga'ya, hatta Fransa'ya ya da Almanya'ya gidiyor. Başka faktörler de var. Örneğin teknoloji. Cep telefonları ve video oyunları benim çocukluğumda bilinmeyen bir tatmin düzeyi sağlıyor. Dijital toplum daha iyi yaşamamızı sağlıyor ama yaratıcılığımızı elimizden alıyor”

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