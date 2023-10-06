Alessandro Del Piero Al-Nassr’ın yeni sportif direktörü oluyor

Cristiano Ronaldo transferiyle dünya çapında çok sayıda taraftar kazanan Suudi Arabistan ekibi, yönetici kadrosuna da dünyaca ünlü bir ismi ekliyor.

Juventus’un ve İtalyan futbolunun efsane golcülerinden Alessandro Del Piero’nun Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Al-Nassr’ın yeni sportif direktörü olacağı öne sürüldü. İtalyan basınından Calciomercato’da yer alan haberde 2015 yılında emekli olmasından bu yana profesyonel futbolun içinde yer almayan ve zaman zaman yorumculuk yapan Del Piero’nun Al-Nassr ile masaya oturacağı kaydedildi.

Son dönemde daha önce beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo’nun yanı sıra Alex Telles, Marcelo Brozovic, Seko Fofana ve Sadio Mane gibi önemli takviyeler yapan Suudi Arabistan ekibinin Del Piero ile yapacağı görüşmeden çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

Teknik direktörlüğe geçiş yapabilir

Öte yandan UEFA Pro Lisans alabilmek için çalışmalarını sürdüren Del Piero’nun önümüzdeki dönemde teknik direktörlüğe de geçiş yapabileceği belirtiliyor.

Del Piero’nun sportif direktörlük görüşmeleri için Riyad’a uçtuğu belirtilirken, 48 yaşındaki futbol adamının bu görüşmenin ardından resmen Al-Nassr’ın yeni sportif direktörü olarak duyurulması bekleniyor. Kariyerinin son bölümünde Avustralya ve Hindistan’da da top koşturan Del Piero, İtalya Milli Takımı için 27, Juventus içinse 208 defa gol sevinci yaşamıştı.