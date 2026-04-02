"Alessandro Bastoni, kendi güvenliği için derhal İtalya'yı terk etmelidir"

Eski milli futbolcu Giuseppe Bergomi, Radio Nerazzurra'da yaptığı açıklamada Alessandro Bastoni'nin İtalya'yı terk etmesi gerektiğini söyledi. Inter'in savunma oyuncusu, Bosna-Hersek maçındaki fiyaskonun ardından ülkesinde hedef tahtasına oturdu.

Bastoni, Dünya Kupası biletini belirleyecek play-off maçı öncesinde zaten İtalyan taraftarlar arasında pek sevilmiyordu. Inter'in savunma oyuncusu, geçen ay Juventus'a karşı oynanan Derby d'Italia'da (3-2 galibiyet) korkunç bir simülasyon yaptı ve bu hareketin sonucunda Pierre Kalulu ikinci sarı kartını gördü.





Bosna ve Hersek maçında ise 1-0 öndeyken rakip oyuncuyu düşürdü ve oyundan atıldı. İtalya, 10 kişi kalarak bu avantajı koruyamadı ve maçın son dakikalarında 1-1'lik beraberliği kabul etmek zorunda kaldı.

Sonunda, 120 dakikalık maçın ardından Dünya Kupası bileti için penaltı atışlarına gidildi ve Bosna galip geldi.

"Şimdi kendi güvenliği için İtalya'yı terk etmek zorunda kalacak. Olağanüstü bir yeteneği, modern futbolun en iyi savunmacılarından birini kaybediyoruz," diye söze başlayan Bergomi, "Çok üzgünüm ama kendi iyiliği için yurtdışında bir kulüp bulması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Bergomi, kariyeri boyunca Inter forması giydi. 1982'de İtalya ile Dünya Kupası'nı kazandı ve milli takımda 81 maça çıktı.



