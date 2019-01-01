Aleksandar Kolarov'un Fenerbahçe'ye transferinde özel madde

Fenerbahçe'nin bir süre önce ön protokol imzaladığı Aleksandar Kolarov, sarı lacivertlilere gelmezse 500 bin euro tazminat ödeyecek.

'de daha önceden ön protokol imzalanan Aleksandar Kolarov'un transferindeki belirsizlik sürüyor. kulübü Kolarov transferinde kolaylık sağlamasa da Fenerbahçe yönetimi şimdilik rahat.

Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre Fenerbahçe ile 33 yaşındaki Aleksandar Kolarov arasında yapılan ön protokolde özel bir madde konuldu. Buna göre transferden vazgeçen taraf anlaşmanın diğer tarafına 500 bin euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Sırp yıldızın kulübü Roma'ya 2 milyon euro bonservis teklifini yinelerken Kolarov'a da aralarındaki protokolü hatırlatarak gereğinin yapılması istedi.