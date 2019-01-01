Aleksandar Kolarov Fenerbahçe için geldi

Sarı lacivertlilerin peşinden koştuğu Sırp sol bekin İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Aleksandar Kolarov, 'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz hafta Sırp bekin temsilciliğini yapan abisi Nikola Kolarov'la görüşen sarı lacivertli ekibin yöneticileri, bu sefer de başarılı savunmacıyı İstanbul'a getirdi.

Habere göre, bugüne kadar olumlu devan eden görüşmelerin sonunda transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Aleksandar Kolarov, 2018-19 sezonunda formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol kaydetti.