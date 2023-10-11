Alay konusu olan Harry Maguire, David Beckham'ın kendisine verdiği tavsiyeyi açıkladı

İngiltere ile çıktığı maçta İskoçyalıların diline düşen Harry Maguire, Manchester United efsanesi Beckham'ın kendisine verdiği tavsiyeyi açıkladı.

Maguire, İskoçya taraftarlarının diline düştü

3-1'lik İngiltere galibiyetinde kendi kalesine gol atmıştı

Beckham maçtan sonra ona ulaşıp tavsiyede bulundu

NE OLDU? Harry Maguire, geçtiğimiz 12 Eylül'de oynanan İskoçya - İngiltere mücadelesinde 67. dakikada kendi kalesine gol atmıştı. İngiltere maçı 3-1 kazandı ancak bu Maguire'ın İskoçyalı taraftarların diline düşmesine engel olmadı. Manchester United efsanesi David Beckham maçtan sonra Harry Maguire'a ulaşıp hayal kırıklığını atmatlamasına yardımcı olmuş.

NE SÖYLENDİ? Maguire, David Beckham ile yaşadığı diyalogla ilgili şunları söyledi: "Aslında yaklaşık 3 hafta önce İskoçya maçından sonra David ile konuştum. Benimle iletişime geçti, çok nazikti ve yaptığı şeyi gerçekten takdir ettim. Benim için büyük bir anlam ifade ediyordu. Gençliğimde David Beckham'ı örnek aldığımı hep söylerim. Ne yazık ki ben sağ kanatta onun kadar gol atıp asist yapamadım ama o benim için büyük bir rol modeldi."

"Benimle iletişime geçmesi çok klas bir davranıştı. Gerçekten dokunaklıydı. Ne konuştuğumuza fazla girmek istemiyorum ama bana bazı şeyleri hatırlattı. Bugüne kadar kariyerimde yaşadığım büyük anları hatırladım. Zor anlardan geçerken geçmiş deneyimlerinizi hatırlamanız gerektiğini düşünüyorum. 3,5 yıldır dünyanın en büyük kulübünün kaptanı olmak çok güzel. Her kariyer inişler çıkışlarla dolu."

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BÜYÜK RESİM: Harry Maguire, 2019'da Leicester City'den 87 milyon euro bonservis karşılığında transfer olduğundan bu yana Manchester United savunmasının önemli bir ismi oldu. Kulüp efsanesi David Beckham, 2003'te Kırmızı Şeytanlardan Real Madrid'e gitmek için ayrılmıştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Maguire, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate tarafından milli göreve çağrıldı ve 13 Ekim'de Avustralya, 17 Ekim'de İtalya'ya karşı mücadele verecek. Deneyimli savunmacı bu iki karşılaşmada elinden gelenin en iyisini yapıp yeniden canlanmayı umacak.