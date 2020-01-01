Alanyaspor yeni teknik direktörünü buldu: Çağdaş Atan
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Sözleşmesi sona eren Erol Bulut’un Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından yeni teknik direktör arayışına giren Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Çağdaş Atan ile el sıkıştı.
TRT Spor’un haberine göre taraflar arasındaki ufak pürüzler giderilince resmi imzalar atılacak.
Beşiktaş’ın kondisyonerlerinden Stefano Marrone’nin de Çağdaş Atan ile birlikte Alanya'nın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
Uzun zamandır Sergen Yalçın’ın ekibinde yer alan Çağdaş Atan, daha önce bu isimle birlikte Akdeniz ekibinde çalışmıştı.