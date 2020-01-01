Alanyaspor için sezon nasıl geçti: Kimler kalacak, kimler gidecek?

Sezonun flaş takımı Alanyaspor, başarısını istikrarlı hale getirmek adına mücadele verecek.

2015-16 sezonunda play-off maçlarından zaferle ayrılarak Süper Lig'e yükselen , dördüncü sezonunda adeta bir peri masalı yaşadı.

İlk iki sezonu 12. sırada noktalayan Alanyaspor, geçtiğimiz sezonu ise dokuzuncu sırada tamamlamıştı.

Bu sezon ligin bitimine 1 hafta kala 54 puanla altıncı sırada bulunan Akdeniz ekibi, Ziraat Kupası'nda da finale yükselmeyi başardı.

Daha fazla takım

Alanyaspor'un bu başarısında aslan payı tabii ki Erol Bulut'un...

Başarılı teknik adam Alanyaspor'u Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında belli bir oyun planı bulunan nadir takımlar arasında sokmayı başardı ve bunun ödülünü de aldı.

Erol Bulut'un geleceğinin Alanyaspor'un kaderini büyük ölçüde belirleyeceğini söylemek yanlış olmaz.

Yabancı sınırlaması, Alanyaspor'un gelecek sezon Avrupa'da mücadele edip edemeyeceği gibi konular yönetimin gelecek sezonun kadrosunu belirlerken göz önüne alacağı etkenlerin başında geliyor.

Peki kimler kalacak, kimler gidecek? İşte kadronun durumuna genel bir bakış...

Dokunulmazlar

Sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında sona erecek tecrübeli kaleci Jose Marafona'nın gösterdiği performansla takımda en az 1 sezon daha kalması bekleniyor.

Son haftalarda rotasyonda Ceyhun Gülselam ve Salih Uçan'ın gerisinde kalan Manolis Siopis'in ve takımın yıldızlarından Tasos Bakasetas'ın yüksek bedelli teklifler gelmediği takdirde takımdan ayrılmaları sürpriz olur.

Takımdaki Yunan iskeletinin bir diğer ayağı Georgios Tzavellas da sözleşmesindeki son sezonu Alanyaspor'da geçirecektir.

Yabancı sınırlaması nedeniyle değerleri daha da artan Efecan Karaca, Onur Bulut, Emircan Altıntaş, Ceyhun Gülselam ve Salih Uçan'ın da gelecek sezon turuncu-yeşilli formayı giymesi normal bir sonuç olur.

Belirsizler

İyi performans gösteren takımların oyuncuları her zaman diğer kulüpler tarafından takip edilir. Alanyaspor'da da durum farklı değil...

Gol krallığı yarışında iddialı isimlerden Papiss Cisse, ligin en iyi sol beklerinden Fabrice N'Sakala, savunmada gösterdiği performanslarla dikkat çeken Welinton ve Steven Caulker'ın gelece ksezon takımda kalıp kalmayacağını kestirmek çok zor.

Transfer dönemindeki gelişmeler bu soru işaretlerini kafalardan silecektir.

Gözden çıkarılanlar

Onur Bulut'un iyi performansı ve yabancı sınırlaması nedeniyle kadroda kalması "lüks" olarak kabul edebileceğimiz Juanfran'ın gelecek iyi bir teklife bağlı olarak takımdan ayrılabileceğini söyleyebiliriz.

Sözleşmesi bitenler

Sözleşmesi biten oyuncular arasında en kritik iki isim Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala...

Birçok kulübün takip ettiği bu iki oyuncu, sezon bittikten sonra Alanyaspor'la masaya oturup geleceklerine karar verecek.

Alanyaspor'un 33 yaşındaki sağ bek Baiano ile sözleşme yenilemesi beklenmiyor.

33 yaşındaki Djalma Campos ve 32 yaşındaki Junior Fernandes'in yerine de daha genç oyuncuların gelmesi muhtemel.

Genç oyuncular

Ligimizin yaş ortalaması en yüksek takımlarından biri olan Alanyaspor'da öne çıkan genç oyunculardan ilki Umut Güneş...

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20 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019-20 sezonunda forma giydiği 7 maçta 344 dakika süre alırken, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

19 Yaş Altı takımının en golcü oyuncusu (9) olan Veysel Karani Ünal'ın her ne kadar 1 sezon daha ile kiralık sözleşmesi bulunsa da, Alanyaspor'un geleceğinde önemli bir rolü olabilir.

Skorer bir sol kanat oyuncusu olan İsmailcem Bako da şans verilmesi halinde 2020-21 sezonunda Akdeniz ekibinde faydalı işler yapabilir.