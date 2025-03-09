Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maça dair tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'deki son maçında Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak iki puan kaybeden Galatasaray, bu akşam da kritik bir maça daha çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım güneyde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Peki Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Alanyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Alanyaspor'a konuk olacak.

GAIN Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Yasin Kol'un yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, F. Aliti, F. Aksoy, N. Janvier, G. Makouta, T. Vilhena, Y. Özdemir, S. Cordova, A. Sporar, Ui-jo Hwang, Richard.

Galatasaray: Muslera, D. Sanchez, E. Elmalı, A. Bardakçı, R. Sallai, G. Sara, P. Frankowski, L. Torreira, M. Lemina, V. Osimhen, Barış Alper.

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