Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu'yu kadrosuna kattı

Akdeniz ekibi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini resmen duyurdu.

Aytemiz , son olarak İsviçre ekiplerinden Sion forması giyen orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Oyuncunun imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Berkan, aşama kaydederek çıtasını daha da yükseltebileceğine inandığımız bir futbolcudur. Hem Alanyaspor’umuz için, hem de kendi kariyeri için başarılı inşallah olacaktır." dedi.

Daha fazla takım

Berkan İsmail Kutlu ise yaptığı açıklamada, "Başta başkanımız olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.