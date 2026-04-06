Alan Shearer: Salah'ın acı çekmesini izlemek çok üzücü

Premier Lig'in tarihi golcüsü Alan Shearer, Mohamed Salah'ın Liverpool'daki performansındaki keskin düşüşten dolayı büyük üzüntüsünü dile getirerek, Premier Lig'in en büyük oyuncularından birinin bu süreci yaşamasını izlemenin "hiç hoş bir şey olmadığını" vurguladı.

Shearer'ın The Rest Is Football programında yaptığı açıklamalara göre, "Kırmızılar"dan ayrılmaya hazırlanan Mısırlı yıldız, Manchester City karşısında penaltı kaçırmasının ardından kritik bir noktaya gelen çok zor bir sezon geçiriyor. Bu maç, Salah'ın yaşadığı sıkıntıların boyutunu açıkça ortaya koydu.

Endişe kaynağı sadece penaltı değildi; Sherer, ilk yarıda Salah'ın karar verme sürecindeki yavaşlığı nedeniyle altın bir fırsatı kaçırmasının ardından geriye çekildiğini gösteren bir karesi işaret etti. Abdulkadir Khosanov geri dönüp ona müdahale etmeden önce, atak topun taç atışına çıkmasıyla sona erdi.

Scherer, "Maalesef bunu görmek hoş değil, üstüne bir de penaltıyı kaçırması..." diye ekledi.

"Mısırlı Kral", performansında belirgin bir düşüş yaşıyor ve bu durum, kolay hatalar ya da kaçırılan net fırsatlar gibi saha içindeki kararlarına da yansıyor.

Bununla birlikte, bir umut ışığı var. Salah, kariyeri boyunca büyük maçlarda eski formuna kavuşmaya alışkındır ve bu da Paris Saint-Germain ile oynanacak olan maçın, kendini yeniden kanıtlaması için mükemmel bir fırsat olduğunu gösteriyor.

Eğer formunu geri kazanamazsa ki, iyileşme konusunda net bir işaret olmadığı için bu ihtimal de var, Salah kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı son iki maça çıkmak üzere olabilir.