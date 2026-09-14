İngiliz futbolunun efsanesi ve Premier Lig'in tarihi gol kralı Alan Shearer, dün pazar günü oynanan Manchester derbisinde Manchester City yıldızı Phil Foden'ın kırmızı kartla oyundan atılmasındaki rolü nedeniyle Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'i eleştirdi.

Foden, Manchester United'ın kaptanına tekme attıktan sonra 23. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bu durum, Manchester City'yi Citizens'ın 1-0 kazandığı maçın büyük bölümünde on kişi bırakmış oldu.

Foden'ın bu tepkisi, Fernandes'in önce onu yerdeyken tekmelemiş göründüğü ve ardından Portekizli yıldızın acıyla kıvrandığı bir anın ardından geldi.

Buna rağmen cezalandırılan tek isim Foden oldu ve Shearer bu kararı hatalı buldu.

Shearer, "Daily Mail" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bence Bruno Fernandes'in yere düşme şekli acınacak haldeydi. Foden'ın oyundan atılmasına yardımcı oldu ve evet, Foden onu biraz tekmeledi, ama Bruno Fernandes de Phil Foden'ı tekmeledi."

Eski Newcastle forveti sözlerine şöyle devam etti: "Eğer Phil Foden, Bruno Fernandes'in yaptığı şekilde karşılık verseydi, ikisi de kırmızı kart görürdü. Yani bana göre, ya ikisi de atılmalıydı ya da hiçbiri atılmamalıydı."

Ve şunu ekledi: "Atıldı, dolayısıyla aptalca davrandı, tamam mı? Ama Bruno Fernandes de aynısını yaptı. Yani bana göre, eğer Michael Oliver, Phil Foden'ın tekmesinin oyundan atılmayı hak ettiğini düşünüyorsa, hiç şüphesiz ikisinin de kırmızı kart görmesi gerekirdi."

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