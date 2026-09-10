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Çeviri:

Al-Vaseeng'den Katar Kuzey Derbisi hakkında sürpriz karar

J. Wissing
Al-Shamal - Al Ittihad
Al-Shamal
Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Almanya
Katar
Suudi Arabistan

Alman teknik direktörden çarpıcı bir karar

Suudi Arabistan merkezli "Şarku'l Avsat" gazetesi, El İttihad kulübünün önümüzdeki günlerde takımın karşı karşıya olduğu maç yoğunluğu ve kıtasal yolculuğunun başlamasıyla eş zamanlı olarak, oyuncularının seyahat yükünü hafifletmek amacıyla aldığı yeni bir kararı açıkladı.

Gazeteye göre El İttihad yönetimi, takım kafilesinin El Faysali maçının ardından Cidde'ye dönmemesine ve doğrudan Riyad'dan Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesine karar verdi. Bu adım, yolculuk saatlerini azaltmayı ve 72 saati aşmayan bir süre içinde oyunculara mümkün olan en fazla dinlenmeyi sağlamayı hedefliyor.

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El İttihad, Suudi Ligi maçları kapsamında cuma akşamı El Faysali ile ev sahibinin Mecmaa'daki sahasında karşılaşmaya, ardından önümüzdeki pazartesi günü AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunun açılışında El Şemal'e konuk olmaya hazırlanıyor.

"Şarku'l Avsat", El İttihad kafilesinin perşembe günü Cidde'den Riyad'a hareket edeceğini, ardından maçı oynamak için otobüsle Mecmaa'ya geçeceğini, son düdüğün ardından Riyad'a döneceğini ve oradan tekrar Cidde'ye dönmeden doğrudan Doha'ya gideceğini açıkladı.

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al-Shamal crest
Al-Shamal
ALS
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

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Bu düzenleme, idari ve teknik heyetin oyuncuların seyahat zorluğunu azaltma isteği çerçevesinde geliyor. Özellikle takımın çok kısa bir süre içinde Riyad, Mecmaa ve Doha olmak üzere üç şehir arasında yolculuk etmesi gerekecek olması, fiziksel yorgunluk oranlarını katlayabilir.

El İttihad, bu adımın takımın Doha'ya mümkün olan en iyi fiziksel hazırlıkla ulaşmasına yardımcı olmasını umuyor. Zira pazartesi günü El Şemal ile karşılaşacağı ve "Amid"in kıtasal mücadeledeki yolculuğuna başlayacağı AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonundaki ilk maçını oynayacak.

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