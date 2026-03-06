Al-Shabab 2025/26 biletlerini satın alma: ROSHN Suudi Ligi fiyatları, yaklaşan maçlar ve daha fazlası

Suudi Pro Ligi, küresel bir futbol gücü haline geldi ve bu dönüşümün merkezinde Al-Shabab FC yer alıyor. Genellikle "Beyaz Aslanlar" olarak anılan bu Riyad merkezli dev, başkentin en eski spor kurumu ve profesyonel futbolda büyük bir etkiye sahip olmaya devam ediyor.

Taktiksel futbolun ustalık sınıfını izlemek isteyen taraftarlar için Al-Shabab, benzersiz bir deneyim sunar. Üç kez üst üste lig şampiyonluğu kazanan ilk kulüp olması da dahil olmak üzere, başarılarla dolu bir geçmişe sahiptir. Kulübün kimliği, teknik yetenek ve sadık, köklü bir taraftar kitlesi üzerine kuruludur.

SHG Arena'da bir iç saha maçına katılmak, samimi ve dünya standartlarında bir atmosfer sunar. Stadyumun tasarımı, her koltuğun ön sıra gibi hissettirmesini sağlayarak sizi aksiyonun tam merkezine yerleştirir. İster yüksek bahisli Riyad Derbisi ister standart bir lig maçı olsun, siyah-beyazlı taraftarların enerjisi eşsizdir.

Yaklaşan Al-Shabab 2026 maçları

Tarih ve Saat (KSA) Maç Bilet 7 Mart 2026 - 23:00 Al Ettifaq - Al Shabab Bilet 14 Mart 2026 - 23:00 Al Shabab - Al Okhdood Bilet 5 Nisan 2026 - 22:00 Al Riyadh - Al Shabab Bilet 10 Nisan 2026 - 22:00 Al Shabab - Al Ittihad Bilet 23 Nisan 2026 - 22:00 Al Qadsiah - Al Shabab Bilet 28 Nisan 2026 - 22:00 Al Shabab - Al Fateh Bilet 2 Mayıs 2026 - 22:00 Al Shabab - Al Taawoun Bilet 7 Mayıs 2026 - 22:00 Neom SC - Al Shabab Bilet 13 Mayıs 2026 - 22:00 Al Shabab - Al Nassr Bilet 21 Mayıs 2026 - 22:00 Al Najma - Al Shabab Bilet

Al-Shabab 2025/26 biletlerini nasıl satın alabilirim?

SHG Arena'da Beyaz Aslanları izlemek için giriş biletinizi almak, öncelikle Resmi Al-Shabab Bilet Portalı üzerinden yönetilen, basitleştirilmiş bir dijital süreçtir.

Standart lig biletleri genellikle maçın başlamasından 10 ila 14 gün önce satışa sunulurken, Riyad Derbisi gibi yüksek bahisli etkinlikler için hızlı tükenmeyi önlemek için erken planlama ve satın alma gerekir.

Al-Shabab biletlerini StubHub gibi ikincil platformlarda da bulabilirsiniz. Bu platformlarda, Al-Nassr ile yapılacak maç da dahil olmak üzere maç biletleri yaklaşık 35 SAR'dan başlayan fiyatlarla satılmaktadır.

Al-Shabab biletleri ne kadar?

Fiyatlandırma, her taraftara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. SHG Arena'da standart giriş biletleri 30 SAR ile 100 SAR arasında değişirken, premium koltuklar genellikle 250 SAR ile 500 SAR arasındadır. Gurme konukseverlik ve stadyumun en iyi manzarasını arayanlar için elit VIP ve Silver Lounge biletleri 1.200 SAR'dan başlar.

Webook'taki resmi biletler tükenirse, StubHub gibi doğrulanmış ikincil platformlar güvenilir bir alternatif olarak hizmet verir ve önemli maç günleri için giriş fiyatları genellikle 55 SAR civarında başlar.

2026'da Al-Shabab'dan ne beklemeli?

1947 yılında kurulan Al-Shabab FC, Riyad'ın en eski spor kulübü ve ülkenin futbol tarihinin önemli bir parçasıdır. Altı kez Suudi Pro Ligi şampiyonu ve Premier Lig'de ilk kez üst üste üç kez şampiyon olan "Beyaz Aslanlar", başkentin dirençli ve rekabetçi ruhunu temsil eder ve uzun süredir hem ulusal hem de bölgesel yarışmalarda dominant bir güç olarak kabul edilir.

2025/26 sezonunda Al-Shabab, Imanol Alguacil'in yönetiminde iddialı gelişimini sürdürüyor. Kulüp, Belçikalı ikon Yannick Carrasco ve efsanevi forvet Abderrazak Hamdallah'ın dünya çapındaki deneyimlerini Yacine Adli, Josh Brownhill ve Wesley Hoedt gibi yüksek profilli transferlerle birleştirerek kadrosunu agresif bir şekilde güçlendirdi. Bu taktiksel kadro, her büyük onur için "Büyük Dörtlü"ye meydan okumak üzere tasarlanmış olup, lig şampiyonluğunu Al-Sahafa bölgesine geri getirmek ve Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'ndeki statüsünü korumak hedefiyle yola çıkmıştır.

SHG Arena'nın Tarihi

Eskiden Prens Khalid bin Sultan Stadyumu olarak bilinen SHG Arena, modern bir futbol sahasından çok daha fazlasıdır; Al-Shabab'ın dönüşümünün ve Suudi Arabistan'daki "butik" stadyumların geleceğinin sembolüdür.

15.000 kişilik kapasiteli bu "butik" stadyum, Riyad'ın spor dünyasının taktiksel merkezidir. Dikdörtgen şeklindeki, futbol için özel olarak tasarlanmış stadyum, atletizm pistini ortadan kaldırarak taraftarları sahaya daha da yaklaştırmak ve "White Den" tribününden gelen her tezahüratın doğrudan sahada yankılanmasını sağlamak için inşa edilmiştir. Dr. Sulaiman Al-Habib Metro istasyonunun yakınındaki Al-Sahafa bölgesinin kuzeyinde elverişli bir konuma sahip olan stadyum, modern VIP locaları, konfor için ortak bir membran çatı ve kulübün resmi genel merkezini barındıran tesisleriyle maç günlerinde birinci sınıf bir deneyim sunmaktadır.