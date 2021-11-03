Al Sadd'dan Xavi açıklaması

2021-22 sezonuna istediği gibi bir başlangıç yapamayan Barcelona, alınan kötü sonuçların ardından Ronald Koeman ile yollarını ayırmıştı.

Hollandalı teknik adamın yerine ise şu anda Al Sadd'ı çalıştıran ve Katalan ekibinin efsanesi olan Xavi Hernandez'in geçmesi bekleniyordu.

Ancak Katar temsilcisi, Barcelona ile görüşmelerin gerçekleşmesine rağmen Xavi'yi bırakmayacaklarını belirtti.

"Xavi'yi bu noktada bırakamayız"

Barcelona yöneticileri, sözleşmesi devam eden Xavi adına görüşmeleri sürdürmek için Katar'a gitmişti.

Ancak Al Sadd'ın CEO'su Turki Al-Ali, Xavi'yi takımda tutmak istediklerinin altını çizdi:

"Barcelona'dan bizimle görüşmek için buraya gelen yöneticilerin ziyaretini memnuniyetle ve saygıyla karşılıyoruz."

"Kulübümüzün bu konudaki tavrı ilk günden beri nettir. Teknik direktörümüz Xavi'yi, sezonun bu denli hassas bir noktasında bırakamayız."

Turki Al-Ali, CEO of #AlSadd Club: We welcome the visit of the administrative delegation from #Barcelona, ​​and we appreciate and respect this. pic.twitter.com/Xs6ciiUJrh — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2021

Xavi neler dedi?

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Xavi, olanları şöyle değerlendirdi:

"Şu anda iki kulüp görüşme halinde. Daha fazlasını söyleyemem ama ben pozitif bir insanım."

"Bir anlaşmaya varmak zorundalar. Kulüp benim tavrımı biliyor ve umarım en kısa süre içerisinde bu durum netliğe kavuşur."

Xavi’nin teknik direktörlük karnesi

Xavi, 2019 yılında oyunculuk kariyerine nokta koymasının ardından Al-Sadd’ın başına geçmişti.

2020-21 sezonunda takımını Katar Yıldızlar Ligi zaferine ulaştıran Xavi, buna ek olarak Katar Kupası, Katar Süper Kupası, Katar Emir Kupası ve Katar Yıldızlar zaferi şampiyonluğu yaşadı.

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