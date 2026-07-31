Al-Qadsiah, Al-Ittihad'ın hedefini kapmaya yaklaşıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, mevcut yaz transfer döneminde Al Ettifaq'ın kanat oyuncusu Halid el-Ganam ile anlaşmaya yaklaştı ve böylece oyuncuyu kadrosunu güçlendirmek için öncelikleri arasında gören Al Ittihad'ın en dikkat çekici hedeflerinden birini tehdit eder hale geldi.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre, iki kulüp arasında oyuncunun transferi konusunda ilkesel bir mutabakata varılmasının ardından Al Qadsiah ile Al Ettifaq arasındaki görüşmeler oldukça ileri bir aşamaya ulaştı; el-Ganam ile kişisel sözleşme maddeleri üzerinde nihai anlaşma ise geriye kalan tek konu.

Gazete, Al Ettifaq'ın oyuncunun satışı karşılığında 20 ila 25 milyon Suudi riyali arasında bir bedel elde edeceğini, Al Nassr'ın ise el-Ganam'ın 2024 yılı başında Al Ettifaq'a transferi sırasında üzerinde anlaşılan yeniden satış maddesi uyarınca transfer bedelinin yaklaşık %25'inden yararlanacağını belirtti.

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Al Ittihad, Halid el-Ganam'ı mevcut transfer döneminde en dikkat çekici yerli seçenekleri arasında görüyordu; ancak kulübün içinden geçtiği mali kriz ve gereken esneklikle hareket edememesi, Al Qadsiah'a transferin üzerine atlama ve anlaşmaya yaklaşma fırsatı verdi.

Gazete, Al Qadsiah yönetiminin, özellikle yeni sezon müsabakalarının başlamasının yaklaşmasıyla birlikte başka kulüplerin de görüşme hattına girmesi ihtimaline karşı transferi hızlıca tamamlama isteğiyle son saatlerde temaslarını yoğunlaştırdığını doğruladı.

Halid el-Ganam, Suudi Roshn Ligi'nin en dikkat çekici yerli kanat oyuncularından biri olarak öne çıkıyor; Al Qadsiah, kulübün gelecek sezon öncesinde kadrosunu seçkin yerli unsurlarla güçlendirme projesi kapsamında, ayrılışından yıllar sonra oyuncuyu yeniden kadrosuna katmaya çalışıyor.