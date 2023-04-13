Takımının yeni hoca seçimine Portekizli süperstar da dahil olacak.

NE OLDU? CBS Sports'a göre Al Nassr, Perşembe günü Garcia'yı görevden aldı ve takımı yönetmesi için büyük bir isim getirmeye hevesli.

Kulüp, Dinko Jelicic'in şimdilik görevi üstlendiğini doğruladı, ancak kulübün "iddialı" planları var ve Zidane veya Mourinho'yu takımın başına geçirmeyi hedefliyor.

Her iki hoca da daha önce süperstar Cristiano Ronaldo ile çalışmıştı ve Portekizli süperstarın, Garcia'nın kovulmadan önceki taktiklerinden memnun olmadığı bildirildi.

Dolayısıyla, yapılacak teknik direktör tercihinde Ronaldo'nun da fikrinin alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BÜYÜK RESİM: Zidane'a görevle ilgili sözlü bir teklif yapıldı, ancak Fransız hocanın, Suudi ekibine katılmak için biraz süreye ihtiyacı var.

Ayrıca Al Nassr'ın; Mourinho'ya iki yıl için 100 milyon euro teklif ettiğinin de altı çiziliyor.

Zidane ve Mourinho'dan birisinin, Ronaldo'nun yeni hocası olması bekleniyor. Bu göreve şimdilik daha yakın isim ise bir takım çalıştırmayan Zinedine Zidane...

VE DAHA FAZLASI: Zidane ve Mourinho, yapılan teklifleri kabul etmediği takdirde; Suudi ekibi, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus veya Marcelo Gallardo'dan birisine yönelecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

(C)Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Al-Nassr, Garcia'nın ayrılışından sonraki ilk maçını önümüzdeki Salı günü Suudi Pro Ligi'nde Al-Hilal'e karşı oynayacak.