Portekizli süperstarın son dönemdeki performansı giderek artıyordu, ancak şimdilik sakatlık durumu belli değil.

NE OLDU? Geçen sezonun lig ikincisi Al Nassr, sezona Steven Gerrard'ın takımına karşı bir deplasman maçıyla başladı, ancak Portekizli süperstar ilk 11'de ve yedek oyuncu listesinde yoktu.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Cumartesi günü Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası finalinde Al-Nassr'ı taşıdı ve harika bir performans ortaya koyarak 2 gol birden kaydetti.

Portekizli süperstarın attığı gollerle Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek kupaya ulaştı.

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Ancak Ronaldo, uzatmalar sırasında sakatlandı ve sahadan sedyeyle çıkmak zorunda kaldı.

Sakatlığı nedeniyle Pazartesi günkü maçta forma giyemeyen Ronaldo'nun sakatlık durumuyla ilgili şu ana kadar net bir bilgi verilmedi.

Ronaldo'nun son dönemde yükselen performansının ardından bu tip bir sakatlık yaşaması Al Nassr taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Portekizli yıldızın takımı Al Nassr, Gerrard'ın ekibi El Ittifak'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli süperstarın yokluğunda takımı Al Nassr sezona yenilgiyle başladı. Ronaldo, bir sonraki mücadelede sahada olmayı umuyor.