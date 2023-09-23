Portekizli süperstar Ronaldo, gösterdiği performansla kendisini eleştirenleri susturduğunun farkında...

NE OLDU? Portekizli süperstarın bir dünya yıldızı olduğunu kanıtlaması Suudi Arabistan'da da devam ediyor ve Cuma günü Suudi Pro Ligi'nde oynanan karşılaşmada Al-Nassr'ın Al-Ahli'yi 4-3 yendiği mücadelede iki gol atarak şov yaptı.

Al-Ahli'ye attığı iki golle Ronaldo, bu sezon ligde oynadığı altı maçta gole ulaşarak tüm dikkatleri bir kez daha üzerinde topladı.

Maçın ardından medyaya konuşan 38 yaşındaki oyuncu, kendisini eleştirenlere, işinin bitmediğini daha yolu olduğunu belirtti.

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NE DEDİLER: Al-Ahli karşılaşmasının ardından gazetecilere konuşan Ronaldo, "Ronaldo'nun işinin bittiğini söylüyorlar... Ama bu doğru değil. Bacaklarım 'Cristiano, işim bitti' diyene kadar oynamaya devam edeceğim. Hâlâ yapacak çok şeyim var. Hâlâ futbolu ve gol atmayı seviyorum. Hâlâ kazanmayı seviyorum. Bittiğimi söylüyorlar, ama ben hâlâ bunun doğru olmadığını kanıtlıyorum" diyerek kendisini eleştirenlere en iyi cevabını sahada verdiğini gösterdi.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, attığı gollerle takımını lider Al-Ittihad'ın sadece üç puan gerisine taşıdı. Al Nassr, bu skorun ardından şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

BİR FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Ronaldo, Pazartesi günü Ohod'a karşı Kral Kupası mücadelesinde Al Nassr adına bir kez daha sahada olacak.