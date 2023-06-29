Portekizli süperstar Ronaldo'nun yeni teknik direktörünün açıklanması an meselesi...

NE OLDU? Al-Nassr, kulübün teklifini kabul ettikten sonra Castro'yu yeni teknik direktör olarak atamaya hazırlanıyor.

Bu da Castro'nun Botafogo'dan ayrılmaya hazır olduğu anlamına geliyor. GOAL, eski Shakhtar Donetsk patronunun hem kulübü hem de ligi bir bütün olarak iyileştirmeyi teklif ettiği için Suudi Arabistan'daki projeden etkilendiğini bildiriyor.

Bu da Ronaldo'nun yeni teknik direktörünün Castro olacağı anlamına geliyor.

BÜYÜK RESİM: Al-Nassr, geçen sezon Pro League şampiyonluğunu kazanamadı ve Al-Ittihad'ın ardından ikinci oldu.

Al-Nassr'ın ikinci olmasının ardından teknik direktör Rudi Garcia, görevinden alınmıştı.

VE DAHA FAZLASI: Botafogo şu anda Brezilya'da Serie A'nın zirvesinde ve Gremio'nun yedi puan önünde bulunuyor, ancak Garcia şimdi Suudi Arabistan'daki yeni projesi için onları geride bırakmaya hazır...

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Vitor Silva/Botafogo

SIRADA NE VAR? Castro, Cuma günü Copa Sudamericana'da Magallanes'e karşı Botafogo'nun başına geçecek ve ardından Al-Nassr'a gidecek.