Portekizli süperstar Ronaldo, kendisini heyecanla bekleyen rakip oyuncunun yüzüne bile bakmadı.

NE OLDU? Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, Arabistan Kral Kupası yarı finalinde bir başka hayal kırıklığı yaratan yenilgiye uğradı.

Portekizli süperstar, Al-Nassr için çıktığı son maçın ardından kötü bir ruh halinde büründü.

Al-Wehda formasını giyen Jean-David Beauguel, karşılaşmanın ardından kendisi için son derece değerli olan bir hatıra almak istiyordu.

Ancak Ronaldo, kendi takım arkadaşlarına ve teknik ekibine öfkeyle bakarken formasını almayı sabırsızlıkla bekleyen rakip oyuncuyu görmezden geldi.

NE SÖYLEDİLER: Beauguel, L'Equipe'e idolüyle talihsiz geçen buluşmasından bahsetti: "Biraz hayal kırıklığına uğradım.

"Maçın sonunda kendisinin büyük bir hayranı olduğumu söyledim ve formasını istedim.

"Bana gerçekten bakmadan, çok küçümseyici bir havayla elimi sıktı. Onu izleyerek büyüdüğüm için sesimi çıkarmadım.

"Üniversitede izlediğim videolarını hala hatırlıyorum. Yenilgiden sonra hayal kırıklığına uğradığını, büyük bir rakip olduğunu anlıyorum, ama tavrı beni şaşırttı.

"Sahadayken de çok sinirliydi ve takım arkadaşlarına bağırıyordu."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Al-Nassr'ın 10 kişi kalan Al-Wehda'ya 1-0 yenilmesinin ardından sahadan çıkarken kendi yedek kulübesine karşı oldukça öfkeli görünüyordu.

İKİ FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Ronaldo, Suudi Arabistan'a gittikten sonra dünya futbolundaki en kazançlı sözleşmelerden birisine sahip oldu.

Portekizli süperstar; 14 maçta 11 gol atarken takımı Al-Nassr'ın bu sezonu kupasız geçirme ihtimali yüksek görünüyor.