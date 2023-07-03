Al Nassr'dan Barcelona'ya transfer çalımı! Marcelo Brozovic, Cristiano Ronaldo ile oynamayı seçti

Al-Nassr, Barcelona'nın hedefindeki Marcelo Brozovic'i Inter'den kadrosuna kattığını açıkladı.

Orta saha oyuncusu, Al-Nassr'a katıldı

Barcelona da onu istiyordu

Busquets'in yerini alacağı söyleniyordu

NE OLDU? Brozovic, Al Nassr'da Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayacak. 30 yaşındaki orta sahayı, Barcelona başta olmak üzere birçok kulüp istiyordu. Katalan devinin Busquets'ten boşalan koltuğu Inter'in orta sahasıyla dolduracağı söyleniyordu. Ancak Marcelo Brozovic, Al Nassr'a gitmeyi tercih etti.

BÜYÜK RESİM: Brozovic'in Al Nassr'da yıllık 35 milyon euro'yu aşkın bir maaş alacağı söyleniyor.

NE SÖYLENDİ? Transferi duyuran Al Nassr, Brozovic'i isteyen diğer kulüplere şu sözlerle gönderme yaptı: "Herkes onu istiyordu. O ise sadece BİZİ"

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