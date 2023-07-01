Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu Portekiz'den takım arkadaşıyla buluşturmak için kolları sıvadı

Al-Nassr, Hakim Ziyech transferinin başarısız olmasının ardından gözünü Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'ya çevirdi.

Al-Nassr'ın Ziyech planları suya düştü

Suudi Arabistan ekibi, Bernardo Silva'ya odaklandı

Bernardo, Manchester City'den ayrılabilir

NE OLDU? Hakim Ziyech, Al Nassr'a imza atıp Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamaya çok yakındı ancak bu transfer suya düşecek gibi görünüyor. CBS Sports'un haberine göre, Al Nassr gözünü Manchester City ile bu sezon üç kupa kaldıran Bernardo Silva'ya dikti. Cristiano Ronaldo, Portekiz'den takım arkadaşıyla Suudi Arabistan'da buluşabilir.

BÜYÜK RESİM: Bernardo Silva'nın adı Al Nassr'ın yanı sıra Paris Saint-Germain ile de anılıyor.

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