Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu Portekiz'den takım arkadaşıyla buluşturmak için kolları sıvadı

İdil Erin Tetik
Cristiano Ronaldo PortugalGetty
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Al-Nassr, Hakim Ziyech transferinin başarısız olmasının ardından gözünü Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'ya çevirdi.

  • Al-Nassr'ın Ziyech planları suya düştü
  • Suudi Arabistan ekibi, Bernardo Silva'ya odaklandı
  • Bernardo, Manchester City'den ayrılabilir

NE OLDU? Hakim Ziyech, Al Nassr'a imza atıp Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamaya çok yakındı ancak bu transfer suya düşecek gibi görünüyor. CBS Sports'un haberine göre, Al Nassr gözünü Manchester City ile bu sezon üç kupa kaldıran Bernardo Silva'ya dikti. Cristiano Ronaldo, Portekiz'den takım arkadaşıyla Suudi Arabistan'da buluşabilir.

BÜYÜK RESİM: Bernardo Silva'nın adı Al Nassr'ın yanı sıra Paris Saint-Germain ile de anılıyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Hakim Ziyech Chelsea 2022-23Getty Images

Al-Nassr(C)Getty Images

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