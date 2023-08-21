Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun yanına 90 milyon euro'luk transfer yapıyor

- Al-Nassr, Laporte ve Otavio'yu transfer ediyor
- İkisi için 90 milyon euro ödeyecekler
- Ronaldo'nun takımı ligdeki ilk iki maçını kaybetti
NE OLDU? Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Nassr önümüzdeki hafta Manchester City ve Porto'dan Laporte ile Otavio'nun transferlerini açıklayacak.
BÜYÜK RESİM: Manchester City'nin yaz boyunca takımdan göndermek istediği Laporte, yaklaşık 30 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a giderken Otavio ise 60 milyon euro karşılığında Al Nassr'a imza atacak.
DAHA FAZLASI: Haberlere göre Laporte'nin Al Nassr'daki yıllık maaşı 25 milyon euro olacak.
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AL-NASSR İÇİN SIRADA NE VAR? Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic gibi yıldızlarına rağmen Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybetti. Laporte ve Otavio'nun gelişiyle işleri tersine çevirmeyi umuyorlar.