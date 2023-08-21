Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun yanına 90 milyon euro'luk transfer yapıyor

İdil Erin Tetik
Cristiano RonaldoGetty Images
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Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı kadrosunu genişletmek için Aymeric Laporte ve Otavio'ya 90 milyon euro harcayacak.

  • Al-Nassr, Laporte ve Otavio'yu transfer ediyor
  • İkisi için 90 milyon euro ödeyecekler
  • Ronaldo'nun takımı ligdeki ilk iki maçını kaybetti

NE OLDU? Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Nassr önümüzdeki hafta Manchester City ve Porto'dan Laporte ile Otavio'nun transferlerini açıklayacak.

BÜYÜK RESİM: Manchester City'nin yaz boyunca takımdan göndermek istediği Laporte, yaklaşık 30 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a giderken Otavio ise 60 milyon euro karşılığında Al Nassr'a imza atacak.

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DAHA FAZLASI: Haberlere göre Laporte'nin Al Nassr'daki yıllık maaşı 25 milyon euro olacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Aymeric-Laporte(C)GettyImagesOtavio PortoGetty ImagesCristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images

AL-NASSR İÇİN SIRADA NE VAR? Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic gibi yıldızlarına rağmen Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybetti. Laporte ve Otavio'nun gelişiyle işleri tersine çevirmeyi umuyorlar.

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