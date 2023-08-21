Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun yanına 90 milyon euro'luk transfer yapıyor

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı kadrosunu genişletmek için Aymeric Laporte ve Otavio'ya 90 milyon euro harcayacak.

Al-Nassr, Laporte ve Otavio'yu transfer ediyor

İkisi için 90 milyon euro ödeyecekler

Ronaldo'nun takımı ligdeki ilk iki maçını kaybetti

NE OLDU? Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Nassr önümüzdeki hafta Manchester City ve Porto'dan Laporte ile Otavio'nun transferlerini açıklayacak.

BÜYÜK RESİM: Manchester City'nin yaz boyunca takımdan göndermek istediği Laporte, yaklaşık 30 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a giderken Otavio ise 60 milyon euro karşılığında Al Nassr'a imza atacak.

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DAHA FAZLASI: Haberlere göre Laporte'nin Al Nassr'daki yıllık maaşı 25 milyon euro olacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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AL-NASSR İÇİN SIRADA NE VAR? Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic gibi yıldızlarına rağmen Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki ilk iki maçını kaybetti. Laporte ve Otavio'nun gelişiyle işleri tersine çevirmeyi umuyorlar.