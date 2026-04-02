Al-Nasr'ın yıldızı: Mitrović acımasız bir canavardı

Al-Nassr'ın Brezilyalı kalecisi Pinto Matheus, şu anda Katar'ın Al-Rayyan takımında forma giyen ve daha önce Al-Hilal'da oynayan Sırp forvet Aleksandar Mitrović hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve onu "acımasız bir canavar" olarak nitelendirdi.

Al-Hilal, 2023 yazında Mitrović ile sözleşme imzalamış, ancak oyuncu arka bacak kasındaki sakatlığı nedeniyle sadece iki yıl sonra takımdan ayrılmıştı.

Bento, Brezilya'nın "X Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geldiğimde kendimi güçlü bir rekabetin ve en üst düzey oyuncuların içinde buldum. Al-Ittihad'da Karim Benzema ve daha sonra Türkiye'ye transfer olan N'Golo Kanté vardı."

Ve ekledi: "Al-Hilal'da Alexander Mitrović vardı, ceza sahası içinde korkutucu bir oyuncuydu, özellikle de kafa vuruşlarındaki muazzam yetenekleriyle, durdurulamaz bir canavara benziyordu."

Suudi Arabistan ile diğer ülkeler arasındaki kültür farkına ilişkin olarak Pinto, "Durum şüphesiz farklı. Brezilya'dan tamamen farklı bir kültür ve ülke var, ancak futbol söz konusu olduğunda her yerde tutku hissediliyor" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Belki de fark sadece tezahürat tarzında yatıyor. Biz Güney Amerika'dayız, onlar ise Arap dünyasında. Ama sonuçta tutku aynı, kalplerden geliyor. Herkes futbolu içtenlikle seviyor."

Brezilya ile Dünya Kupası'nda yer alma hayaline değinen oyuncu, "Milli takımı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Her oyuncu bu anı hayal eder, bu yüzden bu sorumluluğu ciddiyetle üstlenmeye hazır olmalı" dedi.

Ve şöyle bitirdi: "Benim için, bu hedefi gerçekleştirmek için tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu, her zaman yaptığımdan çok da farklı değil, çünkü gelişmek ve o aşamaya ulaşmak için gayret göstermeye ve tüm çabamı buna adamaya özen gösteriyorum."



