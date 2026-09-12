Al-Khaleej, Al-Nassr karşısında penaltıyı hak etti mi?

"Al-Riyadiyah" gazetesinin hakem analisti Muhammed Kemal Rişe, El-Halic oyuncusu Nevaf El-Saadi'nin maç esnasında ceza sahası içinde yere düşmesinin ardından, Nassr ile El-Halic karşılaşmasındaki hakem kararlarından birine ilişkin tartışmayı sonlandırdı.

13. dakikada El-Saadi, Nassr oyuncusu Saad El-Nasser ile girdiği mücadelenin ardından yere düştü ve El-Halic oyuncuları penaltı verilmesi için itiraz etti; ancak maçın hakemi oyunun devam etmesine ve herhangi bir faul çalınmamasına karar verdi.

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Rişe, hakemin kararının doğru olduğunu vurgulayarak, Saad El-Nasser'in temastan önce topa ulaşmayı başardığını ve topun yönünü değiştirdiğini, bunun da hakemin El-Halic lehine penaltı vermeme kararının doğruluğunu desteklediğini açıkladı.

Hakem analisti şunları söyledi: "13. dakikada El-Halic oyuncusu Nevaf El-Saadi yere düştü ve hakemin penaltı vermeme kararı doğruydu; çünkü Nassr oyuncusu Saad El-Nasser topa ulaşmayı ve topun yönünü değiştirmeyi başardı."

Rişe ayrıca, oyuncular arasında yaşanan temasın tesadüfi olduğunu ve penaltı verilmesini gerektirecek bir faul seviyesine ulaşmadığını da ekleyerek, hakemin bu durumda oyunun devam etmesi yönündeki kararının isabetli olduğunu teyit etti.

Böylece hakem analisti, Saad El-Nasser'in müdahalesinin önce topa olduğunu ve bunun ardından gelen temasın El-Halic lehine penaltı verilmesi için yeterli olmadığını vurgulayarak pozisyona ilişkin tartışmayı kapattı.

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