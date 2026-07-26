İttihad kulübü yönetimi, Fransız yıldız Moussa Diaby'nin geleceğine ilişkin tutumunu kesin olarak netleştirerek, oyuncunun mevcut yaz transfer döneminde ayrılma ihtimaline dair tüm spekülasyonlara son verdi. Takım, İspanya'da kurduğu kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken hem teknik hem de fiziksel açıdan olumlu işaretler görülüyor ve Alman teknik direktör Jens Wissing'in takım içinde yerleştirmeye çalıştığı fikirler net biçimde ortaya çıkıyor.

Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesi, İttihad yönetiminin, oyuncunun önümüzdeki sezon takım projesindeki önemine tamamen ikna olmasından dolayı Moussa Diaby'yi satma ya da onu yaz transfer listesine ekleme niyetinin bulunmadığını doğruladı.

Diaby, İspanya'daki hazırlık kampı boyunca İttihad'ın en bağlı ve disiplinli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor; öyle ki kampa, Alman teknik direktör Jens Wissing önderliğindeki teknik ekibin beğenisini kazanan seçkin bir fiziksel durumda geldi.

Oyuncu ayrıca, geçen sezon yaşadığı düşüşün ve bu düşüşten sonuçlar ile performans anlamında tüm takımın etkilendiği dönemin ardından, İttihad ile geçirdiği ilk sezonda sergilediği seviyeyi yeniden yakaladığına dair net işaretler gösterdi.

Fransız kanat oyuncusu, hazırlık maçlarındaki parlak performansını sürdürerek iki hazırlık karşılaşmasında iki gol kaydetmeyi başardı ve sezon başlamadan önce teknik ve fiziksel hazır bulunuşluğunu bir kez daha ortaya koydu.

İttihad kampında olumlu hava

"Şarku'l Avsat" gazetesi, özellikle yerli ve yabancı tüm oyuncuların katılımıyla kadronun tamamlanmasının ardından, İttihad kampının Alman teknik direktör önderliğinde olumlu bir seyir izlediğini aktardı.

Cezayirli Houssem Aouar kısa süre önce antrenmanlara katıldı; oyuncu şu anda, önümüzdeki hazırlık maçlarına çıkmadan önce mümkün olan en iyi hazır bulunuşluğa ulaşmak amacıyla özel bir fiziksel ve hazırlık programına tabi tutuluyor.

Hazırlık maçları, teknik direktör Jens Wissing'in fikir yapısının net hatlarını ortaya koydu; öyle ki mevcut aşamada yabancı bir sol beke bel bağlama fikri önceliklerinin arasında görünmüyor.

Kadroda Arnavut Mario Mitaj bulunmasına rağmen teknik direktör, iki hazırlık maçında sol bek mevkiinde Muaz Fakihi'yi ilk on birde sahaya sürmeyi tercih etti. Mitaj'a ise Las Palmas karşısında ön libero mevkiinde oynama fırsatı verildi ve oyuncu bu mevkide iyi bir performans ortaya koydu.

Bu teknik tercihler, kulüp içinde sol bek mevkiinde yerli çözümlere yönelme konusunda net bir eğilimi yansıtıyor. Bu durum, söz konusu mevkiyi güçlendirmek üzere yerli bir oyuncu arayışının sürmesini de açıklıyor; listenin başında ise Hüseyin es-Sabyani ve Faris Abidi yer alıyor.

Ters baskı: İttihad'ın yeni silahı

Güney Afrikalı Orlando Pirates ve İspanyol Las Palmas karşısında oynanan iki hazırlık maçı, Wissing'in uygulamaya çalıştığı en önemli taktiksel fikirlerden birini, yani ters baskıyı ve topu hızlıca geri kazanmayı öne çıkardı.

İttihad, yoğun baskı süreçlerinin ardından rakipten topu kaptıktan hemen sonra gelen iki gol kaydetmeyi başardı; bu da Alman teknik direktörün yeni sezona hazırlık kapsamında takım içinde yerleştirmeye çalıştığı teknik kimliği yansıtıyor.

İttihad, sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmeye yönelik hamlelerini sürdürüyor; takımın kalitesini artırmak için orta sahaya yabancı oyuncular transfer etmeyi hedefliyor.

Buna karşılık işaretler, sol bek mevkiinde yerli bir oyuncuya bel bağlama eğiliminin yanı sıra yönetimin bu mevkide Alman teknik direktörün temel tercihi olacak yabancı bir ön libero transfer etme isteği ışığında, Mario Mitaj'ın takımdan ayrılması muhtemel oyuncular arasında olabileceğine işaret ediyor.