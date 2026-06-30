Al-Ittihad’ın teklifinde Conte’nin maaşı açıklandı

Suudi Arabistan’ın Al-Ittihad kulübü, İtalyan teknik direktör Antonio Conte’yi yüksek bir maaşla “Al-Ittihad”ın teknik direktörlüğü görevini üstlenmesi için ikna etmeye çalıştı.

İtalyan "Corriere dello Sport" gazetesine göre, Al-Ittihad yönetimi, Conte'yi Suudi Ligi'nde teknik direktörlük deneyimi yaşamaya ikna etmek için yıllık 20 milyon avroluk bir maaş teklif ediyor. Conte, takımın teknik kadrosunun başında kısa bir süre görev yapan Portekizli Sergio Conceição'nun yerini alacak.

56 yaşındaki teknik direktör, Napoli ile iki sezon geçirdikten sonra geçen Haziran ayı başında karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshettiği için teknik direktörlük piyasasında serbest durumda. Bu iki sezonun ilkinde İtalya Ligi şampiyonluğunu, ikinci sezonunda ise İtalya Süper Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı.

Gennaro Gattuso’nun, bu yılın başlarında Bosna-Hersek ile oynanan Dünya Kupası eleme baraj maçındaki başarısızlığın ardından teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından, Conte İtalya Milli Takımı’nın başına geçecek en önemli adaylardan biri olmaya devam ediyor.

Conte ve İtalya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Roberto Mancini, bu görevi üstlenecek en önde gelen adaylar olarak görülüyor. İtalya Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı ise, yeni teknik direktörle ilgili nihai kararı vermeden önce, öncelikle milli takımın teknik direktörünün kim olacağını belirlemesi bekleniyor.

"Corriere dello Sport" gazetesi, İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmanın Conte için hâlâ bir öncelik olduğunu doğruladı.