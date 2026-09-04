Yeni Portekiz ekibi Benfica'nın oyuncusu Cidde'ye ulaştıktan sonra Ittihad, Kolombiyalı Richard Rios transferinden hızla yararlanmaya yaklaştı; oyuncu, Roshn Ligi'nin beşinci haftası kapsamında cumartesi akşamı Nassr karşısında oynanacak beklenen klasiko öncesi son hazırlıklara katılmaya hazır hale geldi.

Suudi " Arriyadiyah " gazetesinin kaynaklarına göre Rios, perşembe akşamı saat 22.00'de Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na, kulüp yönetiminin katılımını hızlandırmak ve hazırlıklara katılması için daha büyük bir fırsat sağlamak amacıyla tahsis ettiği özel bir uçakla ulaşmasının ardından, beklenen mücadeleye hazırlık kapsamında cuma akşamı Ittihad antrenmanlarına katılacak.

Kaynaklar, oyuncunun teknik açıdan hazır hale geldiğini, Nassr karşısında oynayıp oynamayacağına ilişkin kararın ise Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing'in elinde olduğunu; onun da son antrenmanda oyuncunun durumunu takip ettikten sonra klasiko kadrosuna dahil edilip edilmeyeceğine karar vereceğini açıkladı.

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Rios'un Cidde'ye hızla ulaşması, teknik ekibe sezonun en önemli maçlarından biri öncesinde onu değerlendirme fırsatı veriyor; özellikle de Ittihad'ın onu mevcut transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak, orta sahayı güçlendirmeyi ve takıma daha fazla çözüm ile taktiksel esneklik kazandırmayı amaçlayan bir transferle kadrosuna kattığı düşünülürse.

Rios, Ittihad için büyük önem taşıyan bir müsabakanın ortasında olası klasikoya çıkıyor. Ittihad, iki galibiyet ve iki beraberlikten topladığı 8 puanla Roshn Ligi puan tablosunda altıncı sırada yer alırken, Nassr 12 puanla lider Hilal'in averajla gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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Wissing, Kolombiyalı oyuncuya güvenmeye karar verirse Rios, "Amid" ile son derece hızlı bir başlangıç yapabilir ve hem de en zorlu maçlardan birinde; bu da ilk çıkışını, yeteneklerinin ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağlayacağının doğrudan bir sınavı haline getiriyor.

Ittihad taraftarları Wissing'in kararını heyecanla bekliyor; özellikle de oyuncunun özel bir uçakla gelmesi, kulübün onu mümkün olan en kısa sürede hazır hale getirme isteğini yansıtıyor. En önemli soru ise şu: Teknik direktör, yeni gelen oyuncuyu Nassr karşısında sahaya sürme riskini alacak mı, yoksa ilk çıkışını sonraki bir maça ertelemeyi mi tercih edecek?