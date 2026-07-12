Brezilyalı Filip Malcolm’un Al-Hilal’daki serüveni, kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Mevcut yaz transfer döneminde adı yurtdışı kulüplerin ilgi odağı haline gelen oyuncunun durumu, kulübün İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde yeni sezona hazırlanırken yabancı oyuncu kadrosunda değişiklikler yapmayı değerlendirmesi ile gündeme geldi.

Suudi "El Şark El Awsat" gazetesine bilgi veren kaynaklar, Al-Hilal yönetiminin mevcut yaz transfer döneminde Brezilyalı kanat oyuncusu Filip Malcolm'u kadrosuna katmak için iki resmi teklif aldığını açıkladı; bu tekliflerden biri Türk takımı Fenerbahçe'den, diğeri ise Katarlı takım Al-Sadd'dan geldi.

Aynı kaynaklara göre, Al-Hilal yönetimi, teknik ekip ve spor yönetimi ile koordineli bir şekilde oyuncunun geleceğini değerlendiriyor. Kulüp ile olan sözleşmesinde sadece bir sezon kalması nedeniyle, şu anki dönem, oyuncunun kadroda kalması ya da serbest kalma süresine girmeden satılması konusunda karar verilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Malcom, son üç sezonda Al-Hilal forması giyen en önemli yabancı oyunculardan biri olarak kabul ediliyor. Takımın elde ettiği başarılarda önemli bir rol oynayan oyuncu, Suudi Profesyonel Ligi şampiyonluğu, iki Suudi Süper Kupa şampiyonluğu ve iki Muhammed bin Abdul-Mecid Al-Saud Kupa şampiyonluğu olmak üzere toplam beş yerel şampiyonluğa katkıda bulundu.

Al-Hilal’daki kariyeri boyunca 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, çeşitli turnuvalarda 138 maça çıktı; bu maçlarda 46 gol attı ve 41 asist yaptı, böylece takımın en önemli hücum oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

Bu gelişme, vatandaşı Marcos Leonardo’nun Hollanda’nın Ajax takımına transfer olmasının eşiğinde olduğu bir dönemde gerçekleşti; bu, Al-Hilal’in mevcut transfer döneminde yaşadığı bir dizi hareketin parçası olarak değerlendiriliyor.

Daha önceki basın haberlerinde, Al-Hilal yönetiminin yeni sezona hazırlık kapsamında yabancı oyuncu kadrosunda bir dizi değişiklik yapmaya çalıştığı ve tüm turnuvalarda rekabet gücünü sürdürebilecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi’nin vizyonu doğrultusunda takımı yeniden yapılandırdığı belirtilmişti.