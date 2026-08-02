Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, devam eden yaz transfer döneminin en dikkat çekici transferi olabilecek bir hamleyle, 19 yaşındaki Brezilyalı yıldız adayı Ryan'ı kadrosuna katmak için önümüzdeki haftalarda İngiliz kulübü Bournemouth'a resmi bir teklif sunmayı planlıyor.

Brezilya'nın "Globo" gazetesi bugün pazar günü, kulüp yönetiminin, üç sezon takım formasını giydikten sonra İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin gelecek sezon planlarından çıkardığı yurttaşı Malcom'un ayrılığını telafi etmek için genç Brezilyalı oyuncuyu öncelik listesinin başına koyduğunu açıkladı.

Brezilya kaynaklarına göre Al Hilal yönetim kurulu, 32 yaşındaki oyuncunun satışı için gelen teklifleri takip etmesiyle eş zamanlı olarak, Malcom'un bırakacağı boşluğu doldurmak için mevcut alternatifleri incelemeye şimdiden başladı.

Ryan'ın bu yılın başında Premier Lig'e transfer olmasından bu yana sergilediği olağanüstü performans ile son Dünya Kupası'nda Selecao ile yaptığı dikkat çekici maçlar, birçok büyük Avrupa ve Asya kulübünün dikkatini çekmiş ve bu da onu kadrosuna katma yarışını çetin bir hale getirmiştir.

Brezilyalı yetenek Dünya Kupası'nda 3'ü ilk 11'de olmak üzere 4 maça çıktı ve bu maçlarda bir gol pası vererek dünya futbolunun yükselen en önemli yeteneklerinden biri olarak konumunu güçlendirdi.

Brezilya kaynaklarının teyit ettiği üzere Al Hilal yönetimi, genç yaşı, muazzam teknik potansiyeli ve gelişme kapasitesinin yanı sıra gelecekte yeniden satılması durumunda elde edebileceği yüksek piyasa değeri nedeniyle Ryan'ı uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.

Suudi kulübün yönetimi şu anda, önümüzdeki dönemde doğrudan müzakere kanalları açmaya hazırlık olarak, Bournemouth'u oyuncusundan vazgeçmeye ikna etmenin en uygun koşullarını incelemenin yanı sıra oyuncunun kendisine cazip bir mali teklif hazırlamakla meşgul.

Al Hilal yetkilileri, özellikle Bournemouth'un Ocak 2026'da oyuncuyu Brezilya ekibi Vasco da Gama'dan almak için 35 milyon euro ödemiş olması nedeniyle, bu transferin tamamlanmasının büyük bir mali yatırım gerektirdiğinin farkında; ancak kulüp, bu teknik ve pazarlama değerine sahip bir oyuncu için harcama yapmaktan kaçınmamaya tam anlamıyla hazır olduğunu gösterdi.