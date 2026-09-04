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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Al Hilal ile Al Shabab maçının başlangıcını geciktiren alışılmadık neden

Al Shabab - Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

Roshn Ligi'nde tuhaf bir an

Basında çıkan haberler, Suudi Roshn Ligi'nde Riyad derbisinde El Hilal ile El Şebab arasındaki maçın başlangıcının gecikme nedenini ortaya çıkardı.

El Hilal, bugün cuma günü, Roshn Ligi'nin beşinci haftasında, Suudi başkenti Riyad'daki SHG Arena Stadı'nda El Şebab'a konuk oldu.

Maçın Mekke saatiyle akşam saat dokuzda başlaması planlanıyordu, ancak alışılmadık bir durumda birkaç dakika gecikti.

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Suudi gazeteci Nevvaf El Ukayl'ın açıkladığına göre, derbinin hakemi Arjantinli Facundo Tello, El Şebab kulübünün kalesindeki filelerde bir sorun tespit etti ve maç başlamadan önce bunun düzeltilmesini talep etti; bu da maçın başlamasını geciktirdi.

Premier Lig
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
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Neom SC
NEO
Premier Lig
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS

El Hilal, puan tablosunun zirvesindeki yerini korumak amacıyla üst üste beşinci galibiyetini almaya çalışıyor. Şu anda 12 puanla zirvede yer alan takım, ikinci sıradaki El Nasr'ın önünde yalnızca averajla bulunuyor.

Öte yandan El Şebab, Roshn Ligi'nin yeni sezonundaki ilk galibiyetini arıyor. İlk üç maçı beraberlikle sonuçlanan takım, 3 puanla puan tablosunda on üçüncü sırada yer alıyor.

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