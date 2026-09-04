Basında çıkan haberler, Suudi Roshn Ligi'nde Riyad derbisinde El Hilal ile El Şebab arasındaki maçın başlangıcının gecikme nedenini ortaya çıkardı.

El Hilal, bugün cuma günü, Roshn Ligi'nin beşinci haftasında, Suudi başkenti Riyad'daki SHG Arena Stadı'nda El Şebab'a konuk oldu.

Maçın Mekke saatiyle akşam saat dokuzda başlaması planlanıyordu, ancak alışılmadık bir durumda birkaç dakika gecikti.

Suudi gazeteci Nevvaf El Ukayl'ın açıkladığına göre, derbinin hakemi Arjantinli Facundo Tello, El Şebab kulübünün kalesindeki filelerde bir sorun tespit etti ve maç başlamadan önce bunun düzeltilmesini talep etti; bu da maçın başlamasını geciktirdi.

El Hilal, puan tablosunun zirvesindeki yerini korumak amacıyla üst üste beşinci galibiyetini almaya çalışıyor. Şu anda 12 puanla zirvede yer alan takım, ikinci sıradaki El Nasr'ın önünde yalnızca averajla bulunuyor.

Öte yandan El Şebab, Roshn Ligi'nin yeni sezonundaki ilk galibiyetini arıyor. İlk üç maçı beraberlikle sonuçlanan takım, 3 puanla puan tablosunda on üçüncü sırada yer alıyor.