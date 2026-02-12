Al Hilal, Fenerbahçe'nin istediği Darwin Nunez'i kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe, ara transfer döneminin son günlerinde Kante'yi kadrosuna katarken Youssef En-Nesyri'yi de Al İttihad'a göndermişti.

Nunez'in lisansı çıkmadı

Kadrosuna Karim Benzema'yı katan Al Hilal, Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Darwin Nunez'e lig için lisans çıkarmadı.

Darwin Nunez, Al Hilal'in lig maçlarında forma giyemeyecek ancak Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek. Al Hilal Nunez'in haricinde Fiorentina'dan transfer edilen İspanyol stoper Pablo Mari'ye de lisans çıkarmadı.

