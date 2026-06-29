Al-Hilal, Cancelo konusunda Barcelona’ya topu attı

Bugün Pazartesi günü basında yer alan haberlerde, Al-Hilal’ın Portekizli sağ bek oyuncusu João Cancelo’nun geleceğine ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Oyuncunun yaz transfer döneminde Barcelona’ya kalıcı olarak dönme isteği devam ediyor.

Cancelo, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Barcelona forması giymiş ve gösterdiği iyi performans, Katalan kulübünün onu kadroda tutma isteğini ortaya koymasına neden olmuştu. Oyuncu ise “Camp Nou”daki kariyerine devam etmeyi sorun etmiyor.

Medya mensubu Hamad Al-Suwailhi’nin aktardığına göre, Al-Hilal yönetimi Cancelo’dan önümüzdeki ayın ortasında başlayacak olan Avusturya’daki hazırlık kampına katılmasını istedi; oyuncunun geleceği ise hazırlık dönemi sona erdikten sonra netleşecek.

El-Suwailhi, nihai kararın Richard Hughes liderliğindeki teknik ekip ve yeni spor yönetiminin elinde olacağını belirtti; oyuncunun devam edip etmeyeceği ya da ayrılmasına izin verilip verilmeyeceği, değerlendirme yapıldıktan sonra belirlenecek.

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Aynı zamanda, Al-Hilal topu Barcelona'nın sahasına atmış gibi görünüyor; kulüp, oyuncunun ayrılmasını görüşmeye sıcak bakıyor ancak İspanyol kulübünden, ister kesin bir satın alma teklifi sunarak ister tüm tarafları tatmin edecek bir anlaşma formülü bularak olsun, resmi bir adım bekliyor.

Cancelo’nun Al-Hilal ile önümüzdeki sezon sonuna kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor; bu da Suudi kulübüne bu konuyu yönetme konusunda avantaj sağlarken, Barcelona ise oyuncunun da Katalan takımında kariyerine devam etme isteği göz önünde bulundurularak, transferi tamamlamak için uygun bir mali formül bulmayı umuyor.

Al-Hilal’in hazırlık kampının sona ermesinin ardından durumun netleşmesi bekleniyor. Kulüp, en önemli yabancı oyuncularından biri olan Cancelo konusunda nihai kararını verecek; ya onu yeni sezon projesinde tutacak ya da Barcelona’ya kalıcı olarak transfer olmasının önünü açacak.