Al-Hilal, Benzema'dan kurtulmak istiyor... ama!

Perşembe akşamı basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübü yönetimi, Fransız profesyonel futbolcu Karim Benzema’dan ayrılma konusunda güçlü bir istek içinde; ancak bu kararın bazı koşullara bağlı olacağı belirtildi.

Al-Hilal, Benzema ile 2026 kışında sözleşme imzalamıştı; ancak oyuncu, özellikle kritik maçlarda beklenen performansı sergileyemedi. Üstelik, kulübe geldiğinden beri sakatlık sorunu da peşini bırakmadı.

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Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Al-Hilal Benzema'dan kurtulmayı hedefliyor, ancak olası mali kayıpları önlemek için sözleşmesini feshetmeyecek.

Gazete, Al-Hilal’ın özellikle yüksek bedelli sözleşmelerin yükü altında mali kaynaklarının tükenmekte olması nedeniyle, gelecek yaza kadar süren sözleşmesini en iyi mali getiriyi sağlayacak şekilde satmayı hedeflediğini belirtti.

Gazete, Al-Hilal'ın ilk teklif geldiğinde Benzema'nın ayrılmasına izin vermeyeceğini, yönetimin onu mümkün olan en iyi şekilde satmak istediğini belirtti.

Kulüp içindeki bazı sesler, önümüzdeki dönemde fiziksel olarak daha hazır bir forvetin gerekli olduğunu düşünse de, şu ana kadar uygun tekliflerin gelmemesi, Benzema’nın kalmasının güçlü bir olasılık olduğunu gösteriyor.



