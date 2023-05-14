Arjantinli süperstar Messi'nin, Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer süreci yılan hikayesine döndü.

NE OLDU? Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor ve eski kulübü Barcelona ya da Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e transfer olması bekleniyor.

Bu hafta başında, 400 milyon Sterlin'lik (505 milyon $) karşılığında dünya rekoru kırarak Arabistan'ın yolunu tutacağı bildirildi.

Ancak babası, daha sonra yaptığı açıklamada yıldız forvetin geleceğine henüz karar vermediğini öne sürerek bu söylentiyi yalanladı.

Ve Cuma günü, Al-Hilal'in Al-Wehda'yı Şampiyonlar Kupası finalinde yenmesinin ardından kulüp başkanı Fahad Bin Saad Bin Nafel, Messi'nin gelecek sezon Suudi Arabistan'a gelip gelmeyeceği sorulduğunda yorum yapmayı reddetti.

NE DEDİLER: Finalin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Al-Hilal başkanı, "Bana Messi'yi sormayın, bu konuda bir şey diyemem.

"Resmi bir şey olduğu takdirde, zaten bunu basından öğrenme şansınız olacak" dedi.

BÜYÜK RESİM: Messi, Pazar günü Ligue 1'de Ajaccio ile oynadıkları maçta, kulüp tarafından kendisine verilen cezayı çekti.

Ve takımı PSG, Kylian Mbappe'nin 2 golle katkı sunduğu mücadeleyi 5-0 kazandı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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LIONEL MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? 35 yaşındaki Messi, 21 Mayıs'ta Ligue 1'de Auxerre ile karşılaşacakları maçta PSG kadrosuna yeniden dönecek.