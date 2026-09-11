El-Hazm, Suudi Profesyonel Ligi'nde tarihi bir yeni rekor yazma fırsatını El-Ehli'nin elinden aldı; iki takımı turnuvanın yedinci haftası kapsamında karşı karşıya getiren maçta El-Ehli'nin filelerini sarsmayı başardı.

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El-Ehli, Profesyonel Ligi tarihinde eşi görülmemiş bir başarıya imza atmak üzereydi; zira üst üste 4 iç saha maçında 3 veya daha fazla gol atıp aynı zamanda kalesini gole kapatan ilk takım olacaktı, ancak El-Hazm'ın golü bu rakama ulaşmasını engelledi.

El-Ehli, son 3 iç saha maçında aynı hücum ve savunma performansını elde etmişti; önce El-Hulud'u 3-0 mağlup etmiş, ardından Abha'yı 4-0 ezmiş, sonrasında da Riyad'ı 5-0'lık farklı bir galibiyetle geçmişti.

Bu sonuçlarla El-Ehli, Profesyonel Ligi tarihinde bu türden en uzun seriye ortak oldu; söz konusu seri El-Hilal adına kayıtlıydı; zira El-Hilal 2015 yılında üst üste 3 iç saha maçında 3 veya daha fazla gol atarken hiç gol yememişti.

El-Hazm'ın golü, beklenen başarıya bir darbe niteliğindeydi; El-Ehli'nin serisini yalnızca 3 maçta durdurdu ve son iç saha maçlarında güçlü hücum performansları sergilemesine rağmen tarihi rekor şimdilik El-Ehli'ye uzak kaldı.

Rekorun kaçmasına rağmen El-Ehli, El-Hazm karşısında hücum gücünü teyit etmeye devam etti; 3 gol attı, bunlardan ikisi İngiliz Ivan Toney'den geldi. Toney, bu sezon Roshn Ligi'ndeki gol sayısını 10'a yükseltti; El-Ehli ise 12 puanla beşinci sırada yer aldı.

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