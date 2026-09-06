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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

Çeviri:

Al-Fateh, Ronaldo ile alay etti

Al Fateh FC - Al Diriyah
Al Fateh FC
Al Diriyah
Premier Lig
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
C. Ronaldo
D. Pereira
Suudi Arabistan
Portekiz

İttihad maçındaki pozisyon tartışma yarattı

Suudi Fetih kulübü, cumartesi günü oynanan Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin beşinci haftasında ekibi Nasr'ın İttihad'a karşı oynadığı maçtaki, kahramanı efsane Cristiano Ronaldo olan komik anla ilgili alay hattına dahil oldu.

Ronaldo, teknik ekibin gönderdiği ve bazı talimatlar içeren bir kâğıdı okuyan vatandaşı Danilo Pereira'ya yaklaştı ve "Don", içeriğini öğrenmek için gizlice bakmaya çalıştı.

Bu an, maçtan sonra hem taraftarlar hem de yorumcular arasında geniş yankı uyandırdı.

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Fetih kulübü de bu andan yararlanmaya çalıştı ve X hesabından Ronaldo ile Pereira'nın fotoğrafını, "Meraklılara" alaycı yorumuyla paylaştı. Ardından Pereira'nın elindeki kâğıdı, gelecek çarşamba günü oynanacak olan altıncı haftadaki Deraiye'ye karşı oynanacak bir sonraki "örnek" maçın bilet bilgilerini içerecek şekilde düzenledi.

Premier Lig
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Ronaldo, Pereira'yı gizlice gözetlemekten yararlanamadı; zira Nasr 2-1 kaybederek 12 puanda kaldı ve Hilal'in (15 puan) arkasında ikinci sırada yer aldı. Buna karşılık İttihad puanını 11'e çıkararak dördüncü sıraya yerleşti.

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