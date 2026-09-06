Suudi Fetih kulübü, cumartesi günü oynanan Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin beşinci haftasında ekibi Nasr'ın İttihad'a karşı oynadığı maçtaki, kahramanı efsane Cristiano Ronaldo olan komik anla ilgili alay hattına dahil oldu.

Ronaldo, teknik ekibin gönderdiği ve bazı talimatlar içeren bir kâğıdı okuyan vatandaşı Danilo Pereira'ya yaklaştı ve "Don", içeriğini öğrenmek için gizlice bakmaya çalıştı.

Bu an, maçtan sonra hem taraftarlar hem de yorumcular arasında geniş yankı uyandırdı.

Fetih kulübü de bu andan yararlanmaya çalıştı ve X hesabından Ronaldo ile Pereira'nın fotoğrafını, "Meraklılara" alaycı yorumuyla paylaştı. Ardından Pereira'nın elindeki kâğıdı, gelecek çarşamba günü oynanacak olan altıncı haftadaki Deraiye'ye karşı oynanacak bir sonraki "örnek" maçın bilet bilgilerini içerecek şekilde düzenledi.

Ronaldo, Pereira'yı gizlice gözetlemekten yararlanamadı; zira Nasr 2-1 kaybederek 12 puanda kaldı ve Hilal'in (15 puan) arkasında ikinci sırada yer aldı. Buna karşılık İttihad puanını 11'e çıkararak dördüncü sıraya yerleşti.

Ayrıca oku: Sakatlık süresi şok etti: Kaabi başarılı bir ameliyat geçirdi

Ayrıca oku: Video: "Bu ligi ifşa edeceğim": Felix Suudilerin öfkesini patlattı

