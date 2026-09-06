Suudi Arabistan ekibi Hilal'in geçen kış transfer döneminin başından bu yana gerçekleştirdiği çarpıcı transferlere rağmen, kulübün efsanesi Muhammed ed-Deayea bu kadarıyla yetinmeye niyetli değil.

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Bu doğrultuda ed-Deayea, "Amid"in Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin 5. haftasında Nasr'a karşı (2-1) kazandığı klasiko maçında parıldayan İttihad yıldızlarından birini kapmanın önemi hakkında konuştu.

Ed-Deayea, "Dorina Gayr" programındaki katılımı sırasında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İttihad ile Nasr klasikosunda pek çok oyuncuyu takip ettim, ancak Amid'in sağ beki Ahmed el-Cüleydan bana göre en dikkat çekeni oldu."

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Gülerek şunu ekledi: "Hilal'den, gelecek transfer döneminde onu kadrosuna katmasını talep ediyorum. Çünkü kendisi harika, savunmada ve hücumda dengeli bir oyuncu ve bize çok fazla güç katacağını düşünüyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Beklerin çoğu ya hücumda ya da savunmada olağanüstü performanslar sergiliyor. Herhangi biri belli bir alanda öne çıktığında diğerini ihmal ediyor, ama el-Cüleydan her iki tarafta da dikkat çekici."

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