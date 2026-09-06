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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Al-Deayea, Al-Hilal'dan Ittihad'ın yıldızını devre arasında kapmasını istedi

Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Hilal
Suudi Arabistan

Amid'in yıldızı tüm gözleri üzerine çekti

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in geçen kış transfer döneminin başından bu yana gerçekleştirdiği çarpıcı transferlere rağmen, kulübün efsanesi Muhammed ed-Deayea bu kadarıyla yetinmeye niyetli değil.

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Bu doğrultuda ed-Deayea, "Amid"in Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin 5. haftasında Nasr'a karşı (2-1) kazandığı klasiko maçında parıldayan İttihad yıldızlarından birini kapmanın önemi hakkında konuştu.

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Ed-Deayea, "Dorina Gayr" programındaki katılımı sırasında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İttihad ile Nasr klasikosunda pek çok oyuncuyu takip ettim, ancak Amid'in sağ beki Ahmed el-Cüleydan bana göre en dikkat çekeni oldu."

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Gülerek şunu ekledi: "Hilal'den, gelecek transfer döneminde onu kadrosuna katmasını talep ediyorum. Çünkü kendisi harika, savunmada ve hücumda dengeli bir oyuncu ve bize çok fazla güç katacağını düşünüyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Beklerin çoğu ya hücumda ya da savunmada olağanüstü performanslar sergiliyor. Herhangi biri belli bir alanda öne çıktığında diğerini ihmal ediyor, ama el-Cüleydan her iki tarafta da dikkat çekici."

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